Líderes del Senado alcanzan acuerdo para evitar un cierre del Gobierno en octubre

El riesgo de un cierre del Gobierno federal a partir del 1 de octubre quedó temporalmente contenido después de que republicanos y demócratas del Senado acordaran extender la financiación pública hasta el 11 de diciembre, aunque la medida todavía debe superar varios obstáculos en el Congreso.

El acuerdo busca evitar que la falta de presupuesto interrumpa las operaciones federales justo cuando el país se encamina a las elecciones de mitad de mandato. La financiación vigente termina el 30 de septiembre, por lo que el Congreso debe aprobar una extensión antes de esa fecha.

La propuesta fue negociada por la republicana Susan Collins, presidenta del Comité de Asignaciones del Senado, y la demócrata Patty Murray, vicepresidenta del panel. El Senado pretende comenzar a tramitarla el lunes y aprobarla antes de iniciar el receso de agosto.

La extensión no resuelve, sin embargo, el debate presupuestario de fondo. Su objetivo es comprar tiempo para que los legisladores puedan negociar las cuentas definitivas después de las elecciones de noviembre, cuando el resultado electoral podría alterar el rumbo de las próximas negociaciones.

El primer problema será conseguir que la Cámara de Representantes acepte la fórmula del Senado. Los republicanos de esa cámara aprobaron una extensión diferente, con financiación hasta el 4 de diciembre, y sus miembros ya abandonaron Washington por el receso legislativo.

Eso significa que las dos cámaras tendrán que encontrar una fórmula común antes de que expire el presupuesto actual.

Alcance limitado

Collins defendió el acuerdo como una solución de alcance limitado y aseguró que evita incorporar disposiciones que puedan complicar su aprobación. El texto contempla ajustes para SNAP, WIC, asistencia ante desastres y seguridad nacional.

“Esta medida le da al Congreso el tiempo que necesitamos para continuar nuestro trabajo en los proyectos de ley de asignaciones bipartidistas”, afirmó Collins, según NBC News.

La negociación también permitió a los demócratas introducir cambios frente al proyecto de la Cámara que habían rechazado. Murray afirmó que el texto limita algunas de las facultades que la Administración de Donald Trump pretendía utilizar para redistribuir fondos federales.

Entre ellas, señaló disposiciones relacionadas con recursos destinados a la Patrulla Fronteriza y con la posibilidad de que funcionarios de la Casa Blanca cancelen determinadas subvenciones.

Murray calificó el resultado como una alternativa “mucho mejor” para mantener abierto el Gobierno y evitar una crisis presupuestaria que, según dijo, nadie desea.

El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, respaldó la iniciativa y la describió como “un camino responsable hacia adelante”.