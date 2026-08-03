Trump califica las negociaciones con Irán como la “última oportunidad” para evitar una escalada militar

El presidente Donald Trump afirmó este lunes que las conversaciones previstas entre Washington y Teherán representan la “última oportunidad” para que Irán alcance un acuerdo y evite una nueva escalada de los ataques estadounidenses contra su territorio, en medio de un conflicto que se prolonga desde finales de febrero.

La agencia The Associated Press reportó que Trump aseguró desde el Despacho Oval que espera que las negociaciones comiencen en los próximos uno o dos días y que incluyan la reapertura del estrecho de Ormuz, una ruta marítima clave para el comercio mundial de petróleo, además de medidas sobre el programa nuclear iraní.

“La primera fase es la apertura del estrecho. La segunda fase será la desnuclearización”, dijo Trump. “Y eso llevará algún tiempo”, añadió.

El mandatario aseguró que decidió retrasar una nueva ofensiva militar de gran escala contra Irán después de recibir llamados de aliados del Golfo, incluidos Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, además de funcionarios iraníes que pidieron más tiempo para la diplomacia.

Trump afirmó que existía un plan para ejecutar el domingo “el mayor ataque desde la Segunda Guerra Mundial”, pero que optó por suspenderlo temporalmente para permitir avances diplomáticos. Aun así, insistió en que su paciencia con Teherán tiene un límite.

“Esta es la última oportunidad que tienen para firmar un buen documento”, declaró ante periodistas.

La tensión aumentó después de que Irán señalara que sus conversaciones con Omán estaban enfocadas únicamente en establecer una ruta segura de navegación por el estrecho de Ormuz. Trump calificó esa postura como “increíblemente hipócrita” y afirmó que, aunque Teherán no lo admita públicamente, las discusiones sí incluyen impedir que desarrolle armas nucleares.

El presidente estadounidense ha amenazado en varias ocasiones con ampliar los ataques desde que comenzaron las operaciones militares de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero. Ante las críticas por sus constantes advertencias seguidas de pausas en la ofensiva, Trump defendió su estrategia como un intento de evitar más muertes.

“Quiero darles todas las oportunidades posibles antes de la decapitación”, afirmó.

Presiones internas

El comportamiento de Trump ha generado cuestionamientos entre críticos que consideran que el mandatario busca un punto de quiebre antes de decidir una escalada mayor, mientras otros interpretan sus cambios de postura como una señal de que la capacidad militar estadounidense podría no ser suficiente para obligar a Irán a ceder, reseñó AP.

El senador demócrata Mark Kelly, integrante del Comité de Servicios Armados del Senado, calificó el manejo del conflicto como “errático” y dijo que Trump parece intentar regresar al escenario previo al inicio de la guerra.

“En este momento, está intentando que volvamos a la situación de febrero”, afirmó Kelly en el programa Face the Nation de CBS News.

Durante el conflicto, Trump ha alternado amenazas de ataques masivos con llamados a la negociación. En abril, Estados Unidos e Irán acordaron un alto el fuego de dos semanas poco antes de que venciera un ultimátum del mandatario para que Teherán capitulara o enfrentara ataques contra infraestructura crítica.

En mayo, Trump volvió a aplazar una operación militar importante al argumentar que existían “negociaciones serias”. Un mes después, amenazó con atacar la infraestructura energética iraní y tomar control de la isla de Kharg, pero posteriormente canceló la acción al afirmar que había avances diplomáticos.

Sigue leyendo:

• Rubio sostiene que la presión contra el gobierno de Irán no tendrá precedentes

• Trump afirma que las negociaciones con Irán se reanudarán este lunes

• Irán niega negociaciones con EE.UU. pese a anuncio de Trump sobre diálogo