Trump afirma que las negociaciones con Irán se reanudarán este lunes

El presidente Donald Trump afirmó que las negociaciones con Irán se reanudarán este lunes, luego de cancelar un ataque militar a gran escala contra el país islámico, con el objetivo de dar prioridad a la vía diplomática y buscar un acuerdo que ponga fin al conflicto armado en la región.

Según el mandatario, a bordo del avión presidencial previo a su aterrizaje en la Base Conjunta Andrews, la cancelación del operativo respondió a solicitudes directas de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, países que señalaron la posibilidad de lograr un entendimiento bilateral.

Asimismo, Trump afirmó que Teherán solicitó frenar la ofensiva, la cual calificó como “la más grande desde la Segunda Guerra Mundial”. Sobre las motivaciones de la decisión, el presidente estadounidense declaró: “Quiero salvar muchas vidas (…). Preferimos un acuerdo a un ataque”.

Estrecho de Ormuz y el programa nuclear

Las conversaciones buscan establecer garantías sobre la navegación marítima y la seguridad en la zona. El gobierno estadounidense indicó que los países aliados consideran que un consenso sobre el tránsito por el estrecho de Ormuz y la “desnuclearización de Irán” es factible en el corto plazo.

“Estábamos preparados, pero los aliados pidieron que se cancelara. La razón por la que lo pidieron es porque creen que se puede alcanzar un acuerdo sobre (el estrecho de) Ormuz”, aseguró Trump.

Washington y Teherán firmaron un marco de entendimiento el 17 de junio para detener el conflicto iniciado el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos. Este paso previo permitió reabrir temporalmente el estrecho de Ormuz, vía estratégica por donde circulaba el 20 % del comercio mundial de petróleo antes de las hostilidades, y fijó un plazo de dos meses de negociación.

Pese al pacto inicial, se registraron nuevos ataques cruzados, la reactivación del bloqueo marítimo por parte de Irán y bajas militares estadounidenses en Jordania e Irak que incluyeron una acción conjunta entre Estados Unidos y Arabia Saudí contra milicias proiraníes en suelo iraquí.

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