Dan 25 años de cárcel a hombre por violar durante años a su hija en Queens

Un hombre de 60 años fue condenado a 25 años de prisión por violar de manera sistemática a su propia hija durante más de dos años en Queens, informó la Fiscalía de Distrito de ese condado de la ciudad de Nueva York.

El acusado, residente de Queens Village, fue hallado culpable por un jurado de los delitos de violación en primer grado, conducta sexual continua contra una menor e incesto en primer grado. Además de la pena de prisión, deberá cumplir 20 años de supervisión tras su liberación y registrarse como delincuente sexual.

Según las autoridades, el sujeto comenzó a abusar sexualmente de su propia hija desde enero de 2022, cuando la menor tenía apenas 10 años y visitaba a su padre durante las vacaciones. La Fiscalía sostuvo que el hombre aprovechó esas visitas para iniciar una serie de agresiones sexuales que se prolongaron durante años.

La situación se agravó en julio de 2023, cuando el acusado obtuvo la custodia principal de la niña, entonces de 11 años. A partir de ese momento, las violaciones ocurrieron de forma frecuente, en ocasiones varias veces por semana, de acuerdo con el testimonio presentado durante el juicio.

El caso salió a la luz en mayo de 2024, cuando la menor reveló los abusos a un familiar. La denuncia permitió el arresto del sospechoso y el inicio del proceso judicial que culminó con la sentencia.

“La valentía de la sobreviviente permitió que este acusado enfrentará las consecuencias de sus actos”, señaló la fiscal Melinda Katz al anunciar el fallo.

De acuerdo con la Fiscalía, la condena en contra de este sujeto envía un mensaje claro de que los delitos sexuales contra menores serán perseguidos en Queens.

El caso se suma a una serie de condenas recientes por abuso sexual infantil en el área de Nueva York. En junio de 2026, un ciudadano salvadoreño fue sentenciado a 16 años de prisión tras declararse culpable de mantener una conducta sexual continuada contra su hija menor en Long Island. Tras cumplir su condena, enfrentará un proceso de deportación.

Este mismo año, un jurado del condado de Westchester declaró culpable a Segundo Pucha Carchi, de 56 años, por abusar sexualmente de una niña de 12 años y posteriormente intentar manipular a testigos para encubrir los hechos. La Fiscalía solicitó una pena de hasta 32 años de prisión.