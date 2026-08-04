Nueva York: pronóstico del tiempo para este martes 4 de agosto

¿Tienes aún que elegir tu atuendo para salir este martes en Nueva York? La predicción del clima para el día de hoy en la Gran Manzana indica una temperatura máxima de 84 grados Fahrenheit (29ºC) y una mínima de 70 grados Fahrenheit (21ºC). Además, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 95ºF (35ºC) de máxima y 95ºF (35ºC) de mínima.

¿Y la lluvia, qué? Sin duda, ésta puede ser tu siguiente duda y también tenemos respuesta para ti. Según las predicciones, la probabilidad de precipitaciones es del 2% durante el día y del 9% durante la noche. La nubosidad, por su lado, será del 12% en el transcurso del día y del 13% durante la noche.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 3.73 mph en el día y los 1.24 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. En esta época del año, el amanecer será a las 05:55 h, mientras que el atardecer lo tendremos a las 20:08 h. En total habrá 14 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana se esperan nubes y claros con probabilidad de tormentas y lluvia. Las temperaturas oscilarán entre los 72 y los 82 grados Fahrenheit (22 y 28 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 55% por la mañana, 55% por la tarde y 55% por la noche.

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El clima en Nueva York

El clima de la Gran Manzana es un clima fundamentalmente húmedo, con inviernos fríos y veranos cálidos. Las lluvias son frecuentes durante todo el año, con tormentas en verano y nevadas en invierno. La proximidad de la costa del Atlántico ayuda a suavizar las variaciones extremas de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la zona y la estación del año. En la Costa Este, los climas dominantes son el húmedo subtropical de la región sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense tiene un clima continental húmedo con lluvias muy frecuentes durante todo el año, que se transforman en tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos altas temperaturas, inviernos frescos y notables precipitaciones.

En la zona oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados en el frío y veranos muy e inviernos suaves. Ambos tienen poca lluvia. El clima mediterráneo se da en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.