Arrestan a pastor de Florida acusado de abusar de un menor y ocultar que tenía VIH

Un pastor de Florida fue arrestado tras ser acusado de mantener relaciones sexuales con un menor de 14 años y un hombre adulto sin informarles que era portador de VIH, mientras las autoridades investigan si existen más posibles víctimas.

Timothy Chaneyfield, de 42 años y líder de la iglesia bautista St. James United American Free Will Baptist Church en Winter Haven, fue detenido el 29 de julio al bajar de un avión en el Aeropuerto Internacional de Orlando, según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Polk.

El sheriff del condado de Polk, Grady Judd, explicó que la investigación comenzó después de recibir información sobre conversaciones entre Chaneyfield y un adolescente a través de una aplicación de citas y posteriormente Instagram.

Según las autoridades, el pastor habría llevado esas conversaciones a encuentros sexuales con el joven de 14 años en tres ocasiones.

Los investigadores también localizaron a un hombre de 26 años que habría mantenido relaciones sexuales con Chaneyfield y que dio positivo en una prueba de VIH, de acuerdo con la información presentada por el sheriff.

“El joven de 26 años no sabía que Chaneyfield era VIH positivo hasta que se lo hicimos saber, y el joven de 14 años no tenía ni idea de que estaba teniendo relaciones sexuales sin protección con un adulto seropositivo”, afirmó Judd.

El sheriff señaló que los agentes esperan haber identificado el caso del menor a tiempo y que un tratamiento preventivo contra el VIH pueda evitar consecuencias de salud más graves.

Autoridades temen que existan más víctimas

Judd pidió a posibles víctimas o personas que hayan tenido contacto sexual con Chaneyfield que se comuniquen con las autoridades para conocer su estado de salud y recibir información sobre el riesgo de exposición al VIH.

“Me sorprendería mucho si no hubiera otros niños víctimas”, afirmó el sheriff. “Me sorprendería mucho si no hubiera otras víctimas. Era muy activo. Estaba muy involucrado”.

Chaneyfield también trabajaba como capellán para el hospicio Compassionate Care en Lakeland y anteriormente había sido empleado como profesor sustituto en la escuela secundaria Crystal Lake.

El pastor enfrenta múltiples cargos, entre ellos agresión lasciva a un menor, interferencia con la custodia de un menor, uso ilegal de un dispositivo de comunicación, viajar para encontrarse con un menor, mantener relaciones sexuales siendo una persona con VIH sin informar a la pareja, posesión de marihuana y posesión de parafernalia relacionada con drogas.

Judd cuestionó que Chaneyfield pudiera haber utilizado su posición de confianza dentro de la comunidad para acercarse a posibles víctimas.

“Era muy respetado en la comunidad. La gente confiaba en él, creían en él”, dijo el sheriff, quien pidió colaboración ciudadana para identificar a otras personas afectadas.

Las autoridades indicaron que la investigación continúa abierta y que todavía no se había confirmado si Chaneyfield contaba con un abogado defensor que pudiera ofrecer declaraciones en su nombre.