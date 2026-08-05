Estados Unidos creó más de 441,000 nuevos millonarios y lideró el crecimiento de la riqueza en el mundo

Estados Unidos volvió a encabezar la creación de riqueza a nivel mundial en 2025 al sumar más de 441,000 nuevos millonarios. Esta cifra concentró cerca de la mitad de los nuevos patrimonios millonarios registrados en el mundo, impulsado por el desempeño de los mercados financieros y el incremento en el valor de los activos.

El Global Wealth Report 2026 de UBS, publicado el 30 de junio, reportó 441,078 nuevos millonarios en dólares radicados en 2025 e implica que más de 1,200 personas cruzaron la barrera del millón de dólares cada día del año.

Este reporte no es abstracto: mientras el número de millonarios se dispara gracias a las ganancias bursátiles, la riqueza mediana cayó en la mayoría de los 56 mercados analizados por UBS, incluido Estados Unidos. Esto se siente especialmente en familias que rentan en ciudades de alto costo de vida como Nueva York, Los Ángeles o Miami.

Pero también indica un contraste preocupante: el auge de la bolsa está beneficiando a quienes ya tenían activos financieros, mientras el trabajador promedio ve estancado su patrimonio.

El número que dispara la alarma económica

El reporte de UBS, considerado el estudio anual más completo sobre riqueza personal en 56 mercados que representan más del 92% de la riqueza global, calcula que la riqueza personal mundial creció 10.8% en 2025, el ritmo más rápido desde 2017 y más del doble que en 2023 y 2024. Ese crecimiento elevó la población mundial de millonarios a unos 58 millones de personas.

En este contexto, Estados Unidos concentra ahora 23.6 millones de millonarios, más del 40% del total mundial y más que todos los demás países del top 10 combinados. “Casi un millón de personas se hicieron millonarias en 2025“, reportó UBS, y remarcó que la expansión ocurrió en absolutamente todos los mercados rastreados por primera vez en la historia del estudio.

¿Por qué es importante que aumente el número de millonarios en el país?

El motor detrás de esta ola de riqueza fue la revalorización de sus activos: acciones, bienes raíces y cuentas de retiro. El análisis reportó que el crecimiento del patrimonio promedio superó el ritmo de la economía real, lo que confirma que la clave está entre quienes tienen inversiones y quienes viven solo de un sueldo, con una brecha que se amplía continuamente.

Paul Donovan, economista en jefe de gestión patrimonial global de UBS, reconoció a la revista Fortune que “Estados Unidos tiene una distribución menos equitativa de ingresos y riqueza que la mayoría de las demás economías avanzadas”.

El experto explicó que “hay una concentración de la riqueza accionaria en los grupos más altos de riqueza e ingresos, lo que significa que los periodos de fuerte rendimiento accionarial… ampliarán la distancia entre ambos sectores”.

Es decir, si el ahorro de una familia está en efectivo o en una cuenta de cheques, y no en el mercado bursátil, se quedó fuera del boom de riqueza de 2025, mientras la inflación y la renta siguieron subiendo.

El detalle que puede afectar la vivienda de los más jóvenes

Donovan también alertó sobre un riesgo práctico para las nuevas generaciones. “El aumento de las proporciones de precios de las viviendas respecto a los ingresos ha impedido que los jóvenes participen en la vivienda tan pronto como quisieran”, indicó y añadió que muchos jóvenes han optado por ahorrar más en activos financieros de bajo riesgo para juntar el enganche de una casa.

Pero advirtió sobre un escenario más preocupante: “Si comprar una casa está fuera del alcance de una persona más joven, esta generación está eligiendo entre consumir, ‘apostar’ o especular en lugar de invertir de forma convencional”.

Es decir, si comprar casa se vuelve imposible, el ahorro tradicional puede desaparecer y ser reemplazado por apuestas financieras riesgosas.

Otros países que también sumaron millonarios a la economía mundial

Estados Unidos lideró por amplio margen el ranking de nuevos millonarios en 2025, pero no fue el único mercado con ganancias notables. De acuerdo con el reporte, el Reino Unido, Francia, España, Japón e India sumaron cada uno más de 30,000 nuevos millonarios. A nivel global, la cifra de nuevos millonarios equivale a unos 2,600 casos por día.

El reporte también arrojó otras cifras interesantes:

Crédito: Imagen generada con IA | Cortesía

La otra cara: la desigualdad también se agranda

Al otro lado del espectro, el reporte de UBS también advierte que hay ‘una mosca en la sopa’: mientras el promedio de riqueza sube, la mediana, donde se encuentra el ingreso de la mayoría de los hogares, bajó en la mayor parte de los mercados analizados. Esto confirma que el aumento de millonarios no implica que la clase trabajadora esté mejor.

El fenómeno se agudiza en la cima de la pirámide. Los llamados “millonarios cotidianos”, con entre $5 millones y $100 millones de patrimonio, han visto crecer su riqueza colectiva a una tasa real de 8.7% anual desde el año 2000, más del doble que el 4% de los millonarios “comunes” y muy por encima del crecimiento de los hogares medianos.

Donovan reconoció que “la desigualdad de riqueza se está haciendo más visible bajo el foco de las redes sociales”.

¿Qué puedes hacer para mejorar tu condición financiera con este panorama?

Para la comunidad hispana en Estados Unidos, el reporte tiene una doble enseñanza: quienes tienen acceso a cuentas de retiro con igualación patronal (401k) o inversiones en el mercado bursátil se beneficiaron directamente del alza de 2025, mientras quienes dependen solo del salario quedaron rezagados frente a la inflación en vivienda y consumo.

Segundo, ante el encarecimiento de la vivienda, especialistas de UBS sugieren a los jóvenes que prioricen el ahorro en instrumentos de bajo riesgo si su meta es comprar casa, en lugar de recurrir a inversiones especulativas de alto riesgo para “compensar” el rezago y apostar a un gran golpe.

Consultar a un asesor financiero certificado antes de hacer movimientos arriesgados de sus ahorros puede evitar pérdidas mayores en un entorno de mercados volátiles.

Preguntas frecuentes (FAQ): sobre los nuevos millonarios en el mundo en 2025

¿Cuántos millonarios nuevos sumó Estados Unidos en 2025?

Estados Unidos sumó 441,078 nuevos millonarios en dólares durante 2025, equivalente a más de 1,200 personas por día, según UBS.

¿Cuántos millonarios hay en total en el mundo?

El reporte de UBS calcula que la población mundial de millonarios llegó a cerca de 58 millones de personas al cierre de 2025.

¿Por qué crecieron tanto los millonarios si los salarios no subieron igual?

El crecimiento se debió principalmente a la revalorización de activos financieros como acciones y bienes raíces, no a aumentos salariales generalizados.

¿Qué significa que la riqueza mediana haya bajado?

Significa que, aunque el promedio de riqueza subió por la concentración de ganancias en los sectores más ricos, el hogar típico tiene menos patrimonio que antes en la mayoría de los mercados.

¿Qué tan desigual es Estados Unidos comparado con otros países?

El coeficiente de Gini de EE.UU. es de 0.77, el sexto más alto del mundo, solo por detrás de Emiratos Árabes Unidos, Rusia, Sudáfrica, Brasil y Arabia Saudita.

¿Qué otros países sumaron más millonarios en 2025?

Además de Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, España, Japón e India sumaron cada uno más de 30,000 nuevos millonarios el año pasado.

Conclusión

El reporte de UBS tiene una señal de alerta clara para los nuevos millonarios en el mundo: si el mercado bursátil se enfría o entra en corrección, buena parte de esa riqueza “de papel” podría evaporarse tan rápido como se creó, dejando expuestos a quienes se endeudaron o especularon pensando que la bonanza era permanente.

Para las familias que no participan en los mercados financieros, la brecha de riqueza seguirá ampliándose si no adoptan estrategias de inversión accesibles, lo que podría traducirse en más presión sobre la vivienda y el ahorro para el retiro en los próximos años.

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