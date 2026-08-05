FIFA “dejó” Estados Unidos sin pagar los millones prometidos a las ciudades sede del Mundial 2026

En medio del escándalo por el intento de privatización del Mundial 2026 por parte de Gianni Infantino, la FIFA se ha visto salpicada por otra polémica. Las ciudades anfitrionas de la Copa del Mundo en Estados Unidos denunciaron que el máximo organismo del fútbol global no ha pagado el millón de dólares prometido.

La FIFA había prometido entregar $11 millones de dólares a repartir entre las 11 ciudades que albergaron el certamen ecuménico dentro de Estados Unidos. Así lo había anunciado durante el Mundial de Clubes.

Sin embargo, de acuerdo con ‘The Athletic’, cuatro ejecutivos de los comités de ciudades anfitrionas dentro de Estados Unidos denunciaron que hasta el momento no han recibido el importe de $1 millón de dólares tal y como había sido prometido.

Exclusive @TheAthleticFC



US host cities chasing FIFA for millions in payments they say were promised by FIFA towards legacy costs of World Cup. Cities verbally promised $1m each but not paid out by FIFA, who made $15 bn in World Cup cycle



Free to readhttps://t.co/RIi3ua8meK — Adam Crafton (@AdamCrafton_) August 4, 2026

Las ciudades anfitrionas de la Copa del Mundo en los EE.UU. fueron Seattle, Área de la Bahía de San Francisco, Los Ángeles, Dallas, Houston, Kansas City, Atlanta, Filadelfia, Nueva York/Nueva Jersey, Miami y Boston. La FIFA se negó a hacer comentarios cuando ‘The Athletic’ se puso en contacto.

En este sentido, otras dos autoridades de ciudades sede del Mundial 2026 declararon que “les resultaba difícil entender cómo la FIFA, una organización que celebró ingresos superiores a los $15,000 millones de dólares, estaría retrasando o no se comprometería con estos pagos relativamente menores a las ciudades que subvencionaron su torneo y ayudaron a la FIFA a maximizar los rendimientos”.

El presupuesto operativo de la FIFA para el torneo fue de alrededor de $2,700 millones de dólares. Esta polémica se da en medio de un frente abierto por Infantino para privatizar el Mundial 2026.

La FIFA es dueña del Mundial, pero como asociación sin fines de lucro. Cada cuatro años lo organiza y cobra directamente por la televisión, las entradas (ticketing) y los patrocinadores, e ingresa miles de millones de dólares.

Con el nuevo plan de Infantino, del cual tuvo que retractarse hace pocos días, la FIFA quería separar el juego y el negocio creando una empresa comercial independiente llamada FIFA Forward Enterprise.

Esta empresa iba a pasar a manejar todos los derechos comerciales de sus torneos (televisión, marcas, entradas). La FIFA había valorado esta nueva empresa en $20,000 millones de dólares.

Su plan era vender hasta el 20 % de esa empresa a inversores privados para recaudar de inmediato unos $4,200 millones de dólares.

El grupo inversor principal propuesto que iba a liderar la compra de ese porcentaje era Thrive Eternal, una firma de inversión fundada por Joshua Kushner.

Este nombre ha generado repercusión por ser hermano de Jared Kushner (yerno y figura clave del entorno del presidente estadounidense Donald Trump).



Sigue leyendo:

· La UEFA evalúa acciones legales contra Gianni Infantino

· Infantino convoca reunión urgente con altos cargos de FIFA en Marruecos

· Jordania acusa a Infantino de “chantaje” y no apoyará reelección a la FIFA