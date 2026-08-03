La UEFA evalúa acciones legales contra Gianni Infantino

La UEFA advirtió la posibilidad de iniciar acciones legales contra el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, a raíz del polémico e infructuoso proyecto para vender participaciones comerciales de la Copa del Mundo.

Según informaron fuentes cercanas al caso a ESPN, el organismo europeo exigió formalmente al directivo no alterar ni destruir ningún archivo o comunicación vinculada a la propuesta. Las notificaciones del ente rector del fútbol europeo no se limitaron al máximo dirigente de la FIFA, sino que también fueron remitidas a los inversores y firmas asociadas a la iniciativa.

Documentos a los que tuvo acceso ESPN confirman la emisión de una carta formal de preservación de pruebas dirigida directamente a Infantino. Este requerimiento legal busca garantizar la custodia intacta de todo registro institucional y correspondencia electrónica ante la eventual apertura de un proceso judicial en los tribunales.

La ofensiva legal se suma al rechazo frontal que provocó la iniciativa de crear una subsidiaria valorada en $20,000 millones de dólares destinada a administrar torneos de la envergadura del Mundial absoluto y el Mundial de Clubes.

El colapso de la propuesta se aceleró tras el acuerdo unánime de las 55 federaciones miembro de la UEFA para promover un boicot a los torneos de la FIFA, sosteniendo que existen activos institucionales cuya comercialización resulta inaceptable.

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