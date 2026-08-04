Jordania acusa a Infantino de “chantaje” y no apoyará reelección a la FIFA

El presidente de la Asociación de Fútbol de Jordania (AFJ), el príncipe Ali bin Al Hussein, acusó este martes a Gianni Infantino de “chantaje” y afirmó que no apoyará su reelección al frente de la FIFA.

“Durante el Mundial, me comunicaron verbalmente que, si apoyaba a Infantino, contribuiría enormemente a ayudar a nuestra federación”, dijo Al Hussein en su cuenta de X, donde enumeró los “enormes obstáculos” a los que se enfrentó su asociación durante la última Copa del Mundo, en la que Jordania participó por primera vez en su historia.

El jefe de la AFJ denunció que muchos de los aficionados jordanos no obtuvieron visados a Estados Unidos pese a tener las entradas, que “se vendieron a precios exorbitantes”. Además reveló que el gobierno estadounidense, a través de la FIFA, está cobrando a Jordania impuestos por su participación en el torneo.

“Esto no ocurrió con quienes jugaron y se alojaron en Canadá y México. Pero como estábamos en Estados Unidos, ahora afrontamos estos enormes costes fiscales por nuestra participación”, aseguró Al Hussein.

BREAKING: President of Jordanian FA accuses FIFA of blackmail.



The organisation's president, Prince Ali bin Hussein, has outlined three "enormous hurdles" while competing at the World Cup.



Sky's @RobHarris has the details.https://t.co/yZo2Wc1ghW



? Sky 501, Virgin 602 pic.twitter.com/DOtkTM5u6S — Sky News (@SkyNews) August 4, 2026

Federación de Jordania sigue esperando premios de FIFA

Además, indicó que la AFJ lleva desde diciembre esperando el dinero del premio por haber llegado a la final de la Copa Árabe de Catar, un evento de la FIFA que aún no se ha entregado pese a que el ente “presume de los miles de millones que tiene en reserva”.

“Está claro que el problema reside en la dirección. Durante meses, la FIFA se ha negado a ayudarnos en estos y otros asuntos”, continuó Al Hussein, que afirmó que su federación defiende “valores éticos”.

Tras ser instado a apoyar a Infantino para un tercer y último mandato de cuatro años en marzo de 2027, para lo cual necesitaría una mayoría simple de más del 50 % de las 211 federaciones miembros de la FIFA, el jordano afirmó que su país defiende “valores éticos”.

“No lo apoyamos antes y, desde luego, no lo haremos ahora. Pero toda esta situación constituye un chantaje y nos negamos a ceder“, sentenció.

Infantino ha perdido la confianza de cada vez más federaciones, especialmente en Europa, tras un reciente fracaso de su plan para abrir a la inversión privada la Copa del Mundo.

Sigue leyendo:

Neymar Jr. deshoja la margarita del retiro: “Cuando termine mi contrato en diciembre, pensaré si dejo de jugar”

Estados Unidos confirma 4 partidos amistosos tras Mundial 2026