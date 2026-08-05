¿Ganas $68,000 al año? Invertir el 15% podría darte hasta $5.3 millones al retirarte

Ahorrar para el retiro puede parecer una meta difícil para millones de trabajadores, especialmente cuando el costo de la vivienda, los alimentos y otros gastos básicos consume buena parte del salario. Sin embargo, el empresario Kevin O’Leary sostiene que una sola regla financiera, aplicada con disciplina durante décadas, podría convertir a una persona con ingresos promedio en millonaria al momento de su jubilación.

La regla del 15% que propone Kevin O’Leary

De acuerdo con FinanceBuzz, el inversionista y empresario Kevin O’Leary recomienda destinar el 15% de todo ingreso recibido al mercado de inversiones.

La regla aplica sin importar el origen del dinero: salario, trabajos independientes, regalos de cumpleaños o incluso devoluciones de impuestos.

Su consejo es invertir ese dinero en un fondo indexado de bajo costo y evitar retirarlo, permitiendo que el interés compuesto haga crecer el patrimonio con el paso del tiempo.

“Simplemente deja que se capitalice”, afirmó O’Leary.

¿Realmente es posible convertirse en millonario?

Los cálculos respaldan la teoría.

Si una persona que gana $68,000 al año invierte el 15% de sus ingresos –equivalente a $10,200 anuales o alrededor de $850 al mes– desde los 25 hasta los 65 años, podría acumular una fortuna considerable.

Tomando como referencia el rendimiento histórico promedio del índice S&P 500, cercano al 10% anual, ese ahorro constante podría convertirse en aproximadamente $5.3 millones después de cuatro décadas.

Incluso bajo un escenario más conservador, con un rendimiento anual del 7%, el capital alcanzaría alrededor de $2.2 millones, una cifra que supera ampliamente el millón.

El gran obstáculo para la mayoría de los trabajadores

Aunque las matemáticas parecen favorecer la estrategia, FinanceBuzz señala que la realidad financiera de muchas familias hace complicado ahorrar ese porcentaje.

Con un salario bruto de $68,000, después de impuestos y descuentos de nómina, la mayoría de los trabajadores dispone de aproximadamente $3,600 mensuales.

De ese monto, el gasto promedio en renta ronda los $1,750. A ello se suman cerca de $400 en alimentos, pagos promedio de préstamos estudiantiles por $434 y alrededor de $300 en servicios básicos.

Tras cubrir esos gastos recurrentes quedarían aproximadamente $716 mensuales, es decir, unos $134 menos de los $850 que exige la regla del 15%.

Qué recomienda hacer si no puedes ahorrar tanto

Lejos de sugerir reducir el porcentaje de ahorro, O’Leary considera que la diferencia debe salir de los llamados gastos discrecionales.

Según el empresario, suscripciones que casi no se utilizan, comer fuera de casa con frecuencia o pequeñas compras cotidianas pueden representar varios cientos de dólares al mes sin que muchas personas lo noten.

FinanceBuzz señala que otros especialistas también respaldan parte de esta estrategia.

Warren Buffett ha defendido durante años la inversión en fondos indexados de bajo costo ligados al S&P 500, mientras que la experta en finanzas Suze Orman considera que muchas personas deberían contemplar jubilarse a los 70 años, debido al aumento en la esperanza de vida.

La publicación también destaca que la tasa nacional de ahorro personal en Estados Unidos es de apenas 4.4% del ingreso disponible.

En un salario de $68,000, eso representa cerca de $3,000 al año, menos de una tercera parte de los $10,200 que propone O’Leary.

Como alternativa, FinanceBuzz recomienda comenzar con el porcentaje que permita el presupuesto, automatizar las aportaciones para evitar gastar ese dinero y aumentar gradualmente el ahorro conforme crezcan los ingresos.

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