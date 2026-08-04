El 67% de los estadounidenses teme más quedarse sin dinero que a la muerte; estas son las principales razones

Cada vez más estadounidenses consideran que el mayor riesgo para su futuro no es la muerte, sino quedarse sin dinero durante la jubilación. Según el Estudio Anual de Jubilación 2026 del Centro Allianz para el Futuro de la Jubilación, el 67% reconoce que ese es su mayor temor, con un aumento de 10 puntos porcentuales frente a 2022.

El estudio atribuye ese crecimiento en la ansiedad financiera a una combinación de inflación persistente, mayores niveles de deuda e incertidumbre sobre el dinero que les dará el Seguro Social. Pero también se suma el deterioro en la percepción económica de los hogares: la Reserva Federal de Nueva York informó en junio que el 43% de los estadounidenses considera que su situación financiera está “algo peor” que hace un año y otro 13% afirma que está “mucho peor”.

Estos datos confirman que millones de familias están preocupadas hoy ante el riesgo de quedarse sin dinero no solo en la jubilación, sino también en el día a día.

El número que cambió la conversación sobre el retiro

El estudio de Allianz, realizado con 1,000 adultos de 25 años o más con ingresos de al menos $50,000, publicado el 23 de abril de 2026, encontró que 67% de los estadounidenses dicen estar más preocupados por quedarse sin dinero que por morir. En 2022, esa proporción era de 57%.

Esta ansiedad no se concentra en un solo grupo. La Generación X, que actualmente tiene entre 45 y 60 años y está más cerca del retiro, lidera la preocupación, con 73% que teme quedarse sin dinero antes que la muerte, seguida por los millennials (69%) y los baby boomers (59%).

“Es el miedo a quedarse sin dinero”, indicó Kelly LaVigne, vicepresidente de insights del consumidor en Allianz, y señaló que el riesgo de vivir más de lo que alcanzan los ahorros se ha convertido en el principal temor para el retiro.

Por qué está creciendo esta ansiedad financiera

El Estudio Anual de Jubilación 2026 desglosa la ansiedad en varios frentes: 77% de los encuestados teme que los gastos cotidianos se vuelvan inasequibles, y muchos señalan la inflación, la volatilidad de los mercados y los costos de salud como factores clave.

A esto se suma un entorno económico más tenso. La Fundación Nacional para la Asesoría Crediticia (NFCC) reportó que el índice de estrés financiero alcanzó un máximo histórico de 6.8 puntos sobre 10 al inicio de 2026, impulsado por precios altos, gasolina por encima de $4 por galón y niveles récord de deuda de tarjetas de crédito y autos.

“Los estadounidenses están enquistados en el estrés financiero”, señaló Bruce McClary, vocero de la NFCC, al advertir que muchos hogares ya son técnicamente insolventes.

¿Por qué ahora el miedo a quedarse sin dinero pesa más?

El reporte de Allianz y otros estudios indican que más de un cuarto de los adultos en Estados Unidos no podría cubrir un gasto inesperado de $2,000 sin recurrir a tarjetas de crédito o préstamos. Es decir, para muchas personas, el miedo a “quedarse sin dinero” se traduce en que no cuentan con un colchón para emergencias hoy.

En términos prácticos, para la comunidad hispana, donde el 74% de las familias teme no poder cubrir sus gastos básicos en los próximos años, el hallazgo de Allianz confirma tanto la ansiedad económica como el riesgo directo que tiene con la pobreza durante la vejez.

Lo que puedes hacer para protegerte de ese miedo en tu jubilación

Construye un fondo de emergencia equivalente a entre 3 y 6 meses de gastos básicos; incluso empezar con un objetivo de $1,000 puede ser clave ante un gasto imprevisto

equivalente a entre de gastos básicos; incluso empezar con un objetivo de $1,000 puede ser clave ante un gasto imprevisto Revisa tu deuda de tarjetas y autos; priorizar el pago de las obligaciones con tasas más altas reduce el estrés financiero y evita que el retiro llegue con saldos impagables

de tarjetas y autos; priorizar el pago de las obligaciones con tasas más altas reduce el estrés financiero y evita que el retiro llegue con saldos impagables Consulta asesoría financiera accesible , ya sea con organizaciones sin fines de lucro como la NFCC o con asesores certificados que cobren honorarios transparentes; la encuesta de Allianz 2025 mostró que solo 10% había buscado ayuda profesional a pesar de su miedo

, ya sea con organizaciones sin fines de lucro como la NFCC o con asesores certificados que cobren honorarios transparentes; la encuesta de Allianz 2025 mostró que solo había buscado ayuda profesional a pesar de su miedo Revisar tu estrategia de retiro al menos una vez al año: cuánto tienes ahorrado, cuánto necesitas y qué papel jugarán el Seguro Social o algún otro plan de empresa o ahorro individual

Preguntas frecuentes (FAQ): sobre el miedo de las personas a quedarse sin dinero

¿De dónde sale el dato del 67% de personas que temen quedarse sin dinero?

Del Estudio Anual de Jubilación 2026 del Centro Allianz para el Futuro de la Jubilación, que encontró que 67% de los encuestados teme más quedarse sin dinero que a la muerte.

¿Quiénes sienten más ese miedo?

La Generación X encabeza la lista con 73% de preocupación, seguida por millennials con 69% y boomers con 59%, según Allianz y NewsNation.

¿La inflación realmente influye en este miedo?

Sí. Allianz y otras encuestas apuntan a la inflación y al aumento de costos diarios como uno de los factores que alimentan la ansiedad financiera, junto con dudas sobre el Seguro Social.

¿Qué papel juega el Seguro Social en esta preocupación?

Muchos encuestados dudan de que el Seguro Social sea suficiente para mantener su gasto mensual durante la vejez; esa desconfianza se suma al miedo de quedarse sin ahorros propios.

¿Hay más estrés financiero ahora que hace unos años?

Sí. La NFCC reporta índices de estrés financiero por encima de 6.5 desde finales de 2025, con un pronóstico de 6.8 para el primer trimestre de 2026, el nivel más alto desde que se mide el indicador.

¿La comunidad hispana está igual de afectada?

Los datos muestran que el miedo es incluso mayor: un informe reciente señala que el 74% de las familias hispanas teme no poder cubrir sus gastos básicos en Estados Unidos en los próximos años.

Conclusión

Que el 67% de los estadounidenses tema más quedarse sin dinero que a la muerte refleja la inseguridad económica que se ha agudizado en apenas cuatro años, empujada por inflación, deuda y dudas sobre el retiro.

Si esa ansiedad no se alivia con acciones concretas (ahorro, reducción de deuda, planificación y asesoría), el riesgo es que millones de personas entren a la vejez con menos dinero del que realmente necesitan y nula capacidad de atender una emergencia, justamente el escenario que hoy más temen.

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