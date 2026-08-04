Cada vez más estadounidenses se jubilan fuera del país; Japón encabeza la lista de destinos favoritos

Cada vez más estadounidenses deciden pasar sus años de jubilación fuera de Estados Unidos para que el dinero de su Seguro Social rinda más. Actualmente, más de 712,000 beneficiarios reciben sus pagos en el extranjero, y Japón encabeza la lista de destinos, con alrededor de 108,000 personas que cobran allí sus beneficios, según datos de la Administración del Seguro Social (SSA) analizados por Investopedia.

Aunque esa cifra representa apenas el 1% de todos los beneficiarios del sistema, marca una tendencia que crece año tras año.

El atractivo principal de esta medida es el costo de vida. De acuerdo con un análisis de Western Union publicado en 2026, vivir en Japón puede resultar hasta 30% más barato que en Estados Unidos en gastos generales, mientras que la renta puede costar hasta 63% menos. Para quienes dependen de un ingreso fijo durante el retiro, esa diferencia puede traducirse en una mayor cantidad de dinero disponible cada mes para mejorar su calidad de vida.

El número que sorprende: Japón supera a Canadá

De acuerdo con Investopedia, Japón es el país que concentra más jubilados estadounidenses, con alrededor de 108,000 beneficiarios viviendo en el extranjero, apenas por encima de Canadá, que registra 107,000. Europa, en cambio, atrae al 38% de los beneficiarios que residen fuera de Estados Unidos, aunque ninguno de estos países en individual supera a Japón en número absoluto.

Las cifras confirman que, contrario a lo que muchos asumirían, el destino de jubilación más popular para los estadounidenses fuera de casa no está en Europa ni en América Latina, sino en Asia. La cercanía cultural que ofrecen México o España pesa menos que el ahorro real que representa Japón, un país altamente desarrollado, en el día a día.

¿Por qué el retiro en Japón cuesta menos que en EE.UU.?

Un jubilado soltero puede vivir en Japón con un presupuesto de entre $1,900 y $2,400 dólares al mes en ciudades regionales, según cálculos de Bamboo Routes con datos actualizados de 2026. Mientras que en Tokio, ese mismo estilo de vida cómodo requiere entre $2,850 y $3,800 dólares mensuales. Estos rangos en muchas ciudades de Estados Unidos apenas cubrirían la renta.

“Japón es notablemente más económico que Estados Unidos en general, con un nivel de precios cerca de 35% menor“, según el análisis comparativo de RetireHorizons sobre el costo de vida japonés. Ese ahorro se refleja principalmente en vivienda, transporte y alimentación, tres de los gastos que más presionan el bolsillo de un jubilado con ingresos fijos.

En términos prácticos, esto significa que un mismo cheque del Seguro Social que en Estados Unidos apenas cubre lo esencial, en Japón puede rendir para una vida con más margen de ahorro.

El aspecto legal que pocos jubilados conocen antes de mudarse

Sin embargo, existen algunas restricciones para que los beneficiarios del Seguro Social puedan mudarse a cualquier país. Los ciudadanos estadounidenses reciben sus beneficios sin límite de tiempo en el extranjero, pero los residentes con green card solo pueden permanecer fuera de EE.UU. seis meses consecutivos antes de que sus pagos se suspendan.

En el caso de Japón, también forma parte de una lista de países a los que la SSA envía sus pagos sin restricción, algo que no ocurre con todas las naciones del mundo, de acuerdo con el listado oficial de la agencia. Este dato resulta clave para elegir el destino final para jubilarse.

Qué debe verificar un jubilado antes de mudarse a otro país como Japón:

Confirmar su estatus migratorio, ya que Japón no ofrece una visa de retiro específica y exige rutas alternativas como residencia permanente o visa de cónyuge

Calcular si permanecerá más de 183 días al año en el país, porque eso lo convierte en residente fiscal y sujeto a impuestos sobre ingresos globales, incluido el Seguro Social

Revisar la cobertura del seguro de salud japonés, obligatorio para todos los residentes extranjeros

Presupuestar un colchón adicional del 20% sobre sus gastos mensuales estimados para imprevistos médicos o fluctuaciones de moneda

No todos los países en el extranjero son baratos para el retiro

No todos los países que atraen jubilados estadounidenses ofrecen el mismo ahorro que Japón. Mientras que México concentra a 1.6 millones de estadounidenses, la cifra más alta de cualquier país, y Canadá a 738,000, según el Departamento de Estado citado por GetWhereNext, el atractivo de esos destinos se relaciona más con la cercanía geográfica que con el ahorro puro.

Japón, en cambio, combina un costo de vida bajo con una expectativa de vida alta y un sistema de salud reconocido internacionalmente. Un informe de U.S. News describió el modelo japonés como un caso donde el país “lidera al mundo en salud a mitad de precio”.

Preguntas frecuentes (FAQ): sobre vivir el retiro en el extranjero

¿Cuántos estadounidenses reciben el Seguro Social fuera del país?

Un total de 712,000 beneficiarios cobra sus pagos en direcciones fuera de Estados Unidos, apenas el 1% del total de beneficiarios del sistema.

¿Por qué Japón es el destino favorito y no Europa o América Latina?

Japón concentra 108,000 beneficiarios, superando a Canadá (107,000). Destaca por su bajo costo de servicios, alto nivel de vida y sistema de salud eficiente.

¿Cuánto necesito para vivir en Japón como jubilado?

Entre $1,900 y $2,400 dólares mensuales en ciudades regionales, o hasta $3,800 dólares en Tokio para un estilo de vida cómodo.

¿Puedo perder mis beneficios si vivo en el extranjero?

Los ciudadanos estadounidenses no pierden sus beneficios por vivir fuera del país, pero los residentes con green card solo pueden estar ausentes por periodos de hasta seis meses consecutivos.

¿Japón tiene una visa especial para jubilados?

No. Japón no ofrece visa de retiro; los jubilados deben calificar mediante residencia permanente, visa de cónyuge o estatus de residente de largo plazo.

¿Tendré que pagar impuestos en Japón sobre mi pensión estadounidense?

Sí, si permaneces más de 183 días al año, te conviertes en residente fiscal y Japón puede gravar tus ingresos globales, incluido el Seguro Social, sin tratado que evite la doble tributación.

Conclusión

La tendencia de jubilarse fuera de Estados Unidos seguirá creciendo mientras el costo de vida interno se mantenga alto y el poder de compra del Seguro Social se estire más en países como Japón.

Quienes consideren este camino deberán planear detalladamente los aspectos migratorios y fiscales, porque una mudanza mal calculada puede convertir el ahorro esperado en gastos inesperados que erosionen el beneficio que motivó el cambio.

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