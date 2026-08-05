Joven pagó su universidad revendiendo ropa usada y ahora gana cerca de $50,000 al año

Lo que comenzó como una forma de vender la ropa que ya no usaba terminó convirtiéndose en un negocio que le permitió graduarse de la universidad sin deudas estudiantiles. Hoy, Hannah Valentine dedica tiempo completo a la reventa de prendas vintage y asegura que este año ha generado cerca de $50,000 en ingresos brutos.

Business Insider contó la historia de Valentine, de 25 años, cofundadora del mercado mensual de ropa vintage Drop Soda Market, quien convirtió un pasatiempo iniciado en la preparatoria en una empresa de tiempo completo.

Vendió ropa usada para pagar su carrera

Valentine explicó que estudió en Lindenwood University y logró graduarse sin solicitar préstamos estudiantiles.

Gracias a becas, el costo de su matrícula se redujo a entre $4,000 y $6,000 por semestre, mientras que los últimos tres años de universidad los pagó revendiendo ropa vintage.

Comenzó en 2017, cuando cursaba el segundo año de preparatoria, vendiendo en Depop prendas de su propio clóset.

Al ver que la ropa se vendía más rápido de lo esperado, empezó a comprar artículos en tiendas de segunda mano para revenderlos por internet.

Según relató, siempre estuvo acostumbrada a comprar productos usados porque creció visitando este tipo de establecimientos.

Incluso ahora, la mayor parte de los muebles de su departamento, como el sofá, la mesa de centro y el centro de entretenimiento, también son de segunda mano.

Su negocio ahora es de tiempo completo

Tras terminar la universidad, decidió concentrarse por completo en su emprendimiento.

“Hoy revender ropa es mi trabajo de tiempo completo”, explicó.

Actualmente dedica alrededor de 12 horas diarias a buscar mercancía, lavar y reparar prendas, organizar mercados temporales, preparar publicaciones para redes sociales y coordinar los siguientes eventos.

Aunque comenzó vendiendo principalmente en Depop, ahora cerca del 98% de sus ingresos proviene de mercados vintage temporales o ‘pop-up markets’, donde suele participar entre una y tres veces cada fin de semana.

En un solo día puede vender hasta 250 prendas, generalmente con precios que oscilan entre $20 y $30 cada una.

Valentine procura no vender ninguna pieza por debajo de los $20, ya que muchas requieren limpieza, costuras, cambio de botones, reparación de cierres o restauraciones antes de ponerse nuevamente a la venta.

En su estudio mantiene un inventario superior a las 1,000 prendas.

Invierte más de $1,200 al mes para conseguir mercancía

La joven obtiene ropa en ventas de garaje, Facebook Marketplace y de conocidos, aunque la mayor parte de su inventario proviene de tiendas Goodwill Outlet.

Comentó que comprar allí implica revisar grandes contenedores donde incluso ha encontrado pañales usados y toallas con sangre, razón por la que siempre utiliza guantes.

Goodwill cobra actualmente alrededor de $2.09 por libra de ropa, una cifra que, según ella, ha aumentado con el tiempo.

Su principal gasto mensual corresponde precisamente al inventario, donde invierte aproximadamente $1,200.

A ello se suman las cuotas por participar en mercados, que suelen costar entre $500 y $800.

En un viaje reciente a Memphis, explicó que entre gasolina, hotel, espacio para vender y mercancía desembolsó cerca de $1,000 antes de realizar su primera venta.

“Cada viaje es un cálculo: ¿recuperaré la inversión? ¿Cuánto ganaré? ¿Vale la pena manejar hasta allá?”, comentó.

Un hallazgo le dejó una ganancia de más de $400

Con el paso de los años, Valentine aprendió a identificar qué prendas tienen mayor demanda.

Entre sus marcas favoritas para buscar figuran Forever 21 de finales de los años noventa e inicios de los 2000, además de XOXO, Bebe, Juicy Couture, Baby Phat y Ed Hardy.

Uno de sus mayores éxitos ocurrió cuando encontró en Facebook Marketplace un abrigo vintage Donnybrook anunciado por apenas $40.

La prenda había adquirido popularidad porque Rihanna había usado el mismo modelo.

Valentine colocó una fotografía de la cantante junto al abrigo durante un mercado vintage en Detroit y finalmente logró venderlo por $450.

Para ella, además del negocio, existe un beneficio ambiental.

“He visto de primera mano cuánta ropa ya existe. Necesitamos que más personas encuentren nuevos hogares para la ropa que ya fue fabricada”, afirmó.

Sigue leyendo:

– 5 cosas que podrías vender en lugar de tirarlas a la basura