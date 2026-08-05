Pronóstico del clima en Chicago para este miércoles 5 de agosto

Alguna vez habrás escuchado que el clima de Chicago es extremo y puede ser impredecible. Desde veranos calurosos y húmedos hasta sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede cambiar todo lo que tenías planeado. También somos conscientes, por eso aquí te traemos el pronóstico del tiempo para hoy miércoles 5 de agosto.

El clima en Chicago hoy

La mejor solución para evitar sufrir con la temperatura en Chicago es consultar siempre el clima. Estate atento a las previsiones y consulta cada día los reportes para disponer de la información meteorológica más reciente.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las próximas horas en cuanto a temperaturas, se llegará hasta los 84 grados Fahrenheit (29ºC) de máxima y los 68 grados Fahrenheit (20ºC) de mínima. La sensación térmica, es decir, “temperatura real” que se pronostica para esta jornada rondará los 90ºF (32ºC) de máxima y 90ºF (32ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia es del 61 durante la primera mitad de la jornada y del 80 a lo largo de la noche. Luego, tendremos más nubes que claros.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 8.08 mph de máxima en el día y los 3.73 mph por la noche. En esta época del año, el amanecer se producirá a las 05:48 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 20:04 h. En total habrá 14 horas de sol durante el día.

El tiempo en Chicago mañana

En cuanto al clima en Chicago mañana se prevén nubes y claros con probabilidad de tormentas acompañadas de lluvia. Se estima que la temperatura máxima sea de 77 grados Fahrenheit (25 grados Celsius), mientras que la mínima estará alrededor de los 68 (20ºC). ¿Quieres saber si mañana llueve en Chicago? Según la información de AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 55% por la mañana, 25% por la tarde y 55% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si quieres ir un paso por delante y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te recomendamos visitar todos los días nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, cuenta con un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias oscilan entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias varían entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar bastante durante estas estaciones, por lo que las temperaturas diarias promedio suelen estar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante tener en cuenta que se trata de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden oscilar en gran medida en función de las condiciones climáticas específicas de cada situación, por lo que se aconseja estar preparado para todo tipo de condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es popular por su clima impredecible, pero con la preparación adecuada, podrás disfrutar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. No lo olvides: si consultas a diario las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás listo para lo que te depare el día. Si quieres más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima