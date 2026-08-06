¿Por qué los vuelos se retrasan cuando hace mucho calor? El clima extremo obliga a las aerolíneas a cambiar sus planes

El calor extremo no solo representa un riesgo para la salud o incrementa el consumo de electricidad. También puede convertirse en un enemigo silencioso para quienes viajan en avión. Aunque muchos pasajeros asocian los retrasos con tormentas, nieve o fuertes vientos, las altas temperaturas también pueden alterar las operaciones aéreas y obligar a las aerolíneas a modificar sus planes para garantizar la seguridad.

En medio de las intensas olas de calor que afectan distintas regiones de Estados Unidos y Europa, expertos explican que las temperaturas elevadas reducen el rendimiento de las aeronaves durante el despegue. En algunos casos, esto obliga a disminuir el peso del avión, ya sea retirando carga, reduciendo el combustible o solicitando voluntarios para abordar un vuelo posterior.

El aire caliente dificulta el despegue de los aviones

La explicación está en la física. Cuando la temperatura aumenta, el aire se vuelve menos denso. Esa menor densidad dificulta que las alas generen la sustentación necesaria y que los motores produzcan el empuje suficiente para despegar con seguridad.

Ross Aimer, excapitán de United Airlines y director ejecutivo de Aero Consulting Experts, explicó a PIX 11 que los motores de los aviones funcionan mejor cuando reciben aire frío y denso. Comparó el fenómeno con lo que experimentan los atletas que compiten en ciudades de gran altitud, donde el aire contiene menos oxígeno y el esfuerzo físico resulta mayor.

Antes de cada vuelo, los pilotos realizan cálculos que consideran múltiples factores, entre ellos el peso de la aeronave, la temperatura exterior, la altitud del aeropuerto y la longitud de la pista. Si esas variables indican que el despegue no puede realizarse de manera segura, las compañías deben buscar alternativas.

Para evitar cancelar vuelos por calor extremo, hay varios pasos a seguir para las aerolíneas. (Foto:Ross D. Franklin/AP)

¿Qué hacen las aerolíneas cuando hace demasiado calor?

Cuando las temperaturas son extremas, las aerolíneas cuentan con varias opciones antes de cancelar un vuelo.

La primera consiste en reducir el peso del avión retirando parte de la carga o transportando menos combustible para abastecerse posteriormente en otra escala. Si eso no es suficiente, pueden solicitar pasajeros voluntarios que acepten viajar en un vuelo posterior a cambio de una compensación económica.

Otra alternativa consiste en retrasar el despegue hasta que la temperatura disminuya, especialmente durante las primeras horas de la mañana o al caer la noche, cuando el aire es más frío y favorece el rendimiento de la aeronave.

Sin embargo, los especialistas advierten que llega un punto en el que ninguna de estas medidas resulta suficiente. Si los cálculos de seguridad indican que el avión no puede despegar, el vuelo simplemente no sale.

Los aeropuertos más afectados por el calor extremo

Aunque suele asociarse este problema con ciudades desérticas como Phoenix o Las Vegas, otros aeropuertos también pueden verse afectados.

Los aeropuertos ubicados a gran altitud, como Denver, operan con aire naturalmente más delgado, por lo que necesitan temperaturas menos extremas para enfrentar limitaciones durante los despegues.

Asimismo, las pistas cortas representan un desafío adicional porque ofrecen menos distancia para que el avión alcance la velocidad necesaria antes de elevarse. Por ello, aeropuertos como LaGuardia, en Nueva York, o Reagan National, en Washington D.C., pueden enfrentar restricciones de peso durante jornadas especialmente calurosas.

El cambio climático podría agravar el problema

Investigaciones científicas sugieren que estos episodios podrían volverse más frecuentes conforme aumentan las temperaturas globales.

Un estudio elaborado por investigadores de Columbia University, el Instituto Goddard de Estudios Espaciales de la NASA y el Logistics Management Institute estimó que, hacia mediados de siglo, entre el 10% y el 30% de los vuelos que despeguen durante las horas más calurosas del día podrían enfrentar restricciones de peso si continúan aumentando las emisiones de gases de efecto invernadero.

Otra investigación más reciente concluyó que, para 2065, algunos vuelos que despeguen desde 4 aeropuertos europeos tendrían que reducir una cantidad de peso equivalente a aproximadamente 10 pasajeros.

El calor ya está cambiando la operación de los vuelos

Las aerolíneas ya han tenido que aplicar estas medidas en varias ocasiones.

El pasado 24 de julio, American Airlines ofreció compensaciones a pasajeros que aceptaran ceder su asiento en un vuelo que despegaba desde Las Vegas, donde la temperatura alcanzó los 114°F (47°C). La empresa explicó que reducir el peso del avión forma parte de los procedimientos habituales cuando el calor compromete el rendimiento durante el despegue.

No es un caso aislado. En años anteriores, American Airlines canceló vuelos regionales durante episodios de calor extremo en Arizona y California. Delta Air Lines también solicitó voluntarios para descender de un avión en Las Vegas durante una intensa ola de calor en 2023 debido a las restricciones de peso.

Los especialistas advierten que el aumento de las temperaturas y el efecto de “isla de calor urbana”, especialmente intenso en los aeropuertos por sus enormes superficies de concreto y asfalto, podrían hacer que este tipo de situaciones sean cada vez más habituales. Para los viajeros, esto significa que un cielo completamente despejado ya no garantiza que el vuelo salga a tiempo: el calor extremo también puede convertirse en un obstáculo para despegar con seguridad.

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