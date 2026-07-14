Cómo evitar que tu carro sea un “horno” por el calor: trucos que funcionan (y los que no)

Dejar estacionado el auto bajo el sol, por varias horas y en pleno verano en Estados Unidos, podría provocar que cuando regreses te encuentres con un “horno”.

Debido a la ola de calor que se manifiesta en julio, la temperatura dentro del vehículo podría superar los 50 °C (122 °F). Esto provoca que el volante, los asientos y cualquier material metálico estén muy calientes, un detalle muy incómodo incluso si prendes el aire acondicionado.

Según la Dirección General de Tráfico (DGT) de España, manejar un auto con elevada temperatura interior podría disminuir el rendimiento del conductor, lo que aumenta la probabilidad de accidentes. El calor puede afectar tu concentración y el tiempo de reacción al volante.

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Cómo mantener el carro más fresco durante el verano

La forma más efectiva es cubrir completamente el automóvil con una lona reflectante, de esta manera se bloquea la radiación solar, indica un estudio del club automovilístico alemán ADAC.

Los especialistas compararon diferentes métodos estacionando varios vehículos bajo las mismas condiciones. Y aunque utilizar la lona no es tan práctico, porque requiere tiempo para instalarla, logra reducir significativamente la temperatura en el carro.

Otro método más práctico y también efectivo es utilizar un parasol o visera de coche, qué es un utensilio portátil y plegable que se instala comúnmente en el en la parte interior del parabrisas. Sin embargo, el estudio del ADAC determinó que no es la manera correcta, ya que no impide que se caliente el vidrio.

Cuando el parasol se instala por fuera del parabrisas, bloquea los rayos solares antes de que calienten el cristal. Esto logra que el vidrio reciba menos calor y transmite una menor cantidad de temperatura al interior del vehículo.

En las pruebas, colocar el parasol en el exterior permitió reducir alrededor de 4 °C adicionales respecto a la instalación tradicional en el interior del automóvil.

Otros trucos sencillos para evitar el calor dentro del auto son: estacionar bajo sombra y abrir todas las puertas del vehículo antes de entrar, así el aire caliente saldrá progresivamente.

Trucos que NO funcionan

Poner un paño blanco sobre el carro no reduce significativamente la temperatura interna, según la investigación del ADAC. Es prácticamente igual que dejarlo sin protección.

Asimismo, si el carro permanece durante varias horas expuesto a los rayos solares, dejar las ventanas entreabiertas tampoco hará que la temperatura interna sea baja.

Para bloquear los rayos de sol también puedes combinar varios métodos, cómo estacionar bajo una sombra e igualmente cubrir el parabrisas. Protegerte del calor dentro del auto no solo es una medida seguridad vial, sino también de salud física.

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