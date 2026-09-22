Nueva York busca 30 agentes de seguridad: basta con diploma de preparatoria para solicitar

La ciudad de Nueva York abrió 30 vacantes para agentes de seguridad que trabajarán en instalaciones del Departamento de Servicios para Personas sin Hogar (DHS, por su siglas en inglés). Se trata de puestos de nivel inicial y entre los requisitos académicos basta con contar con diploma de preparatoria o su equivalente.

Nueva York tiene 30 vacantes para agentes

El Departamento de Servicios para Personas sin Hogar (DHS) busca contratar a 30 agentes especiales que desempeñarán funciones como agentes del orden dentro de la Unidad de Gestión de Seguridad de Refugios.

La oferta fue publicada el 16 de septiembre de 2026 y corresponde a empleos de tiempo completo en Manhattan. El rango salarial anunciado es de $39,206 a $40,480 al año.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 15 de noviembre de 2026. La ubicación de trabajo indicada es 33 Beaver St., Nueva York. La publicación advierte que podría requerirse un examen.

¿Qué requisitos se necesitan para solicitar?

El requisito educativo mínimo es un diploma de preparatoria de cuatro años o un equivalente educativo aprobado por el departamento de educación de algún estado o por una organización de acreditación reconocida.

Los candidatos también deben cumplir con los requisitos para desempeñarse como agente del orden bajo la Ley de Procedimiento Penal del estado de Nueva York.

Quienes sean contratados tendrán que completar la capacitación establecida por el estado, obtener la certificación correspondiente y mantenerla vigente mientras ocupen el puesto.

Además, generalmente se exige establecer residencia en la ciudad de Nueva York dentro de los 90 días posteriores al nombramiento.

¿Qué harán los agentes de seguridad?

Entre sus responsabilidades estará patrullar edificios y áreas cercanas, revisar a clientes y visitantes, controlar el acceso a las instalaciones y utilizar sistemas electrónicos como cámaras CCTV, equipos de control de acceso, máquinas de rayos X, magnetómetros y detectores manuales.

También deberán investigar y reportar incidentes, elaborar informes, hacer cumplir leyes y reglas de las instalaciones, emitir citaciones y realizar arrestos cuando corresponda.

Otras tareas incluyen trasladar personas bajo custodia, preparar documentación para arrestos, testificar ante tribunales, responder a emergencias, y proporcionar primeros auxilios cuando sea necesario.

El trabajo requiere disponibilidad y actividad física

Los horarios varían y los agentes deben estar disponibles para trabajar distintos turnos, incluidas noches, fines de semana y días festivos.

El empleo también puede requerir permanecer de pie o caminar durante periodos prolongados, trabajar al aire libre bajo diferentes condiciones climáticas y conducir vehículos de patrulla.

Entre las exigencias físicas se encuentran perseguir a sospechosos que intenten escapar, subir escaleras, ayudar a trasladar personas lesionadas y controlar físicamente a individuos cuando sea necesario.

Los agentes también pueden tener que portar equipo pesado, incluido un chaleco resistente a balas.

Puedes aplicar aquí.

La vacante también está disponible para personas calificadas con discapacidad que sean elegibles para el programa 55-a.

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