Chicago: el tiempo para hoy viernes 7 de agosto

Como ya sabrás, el clima de Chicago es extremo y puede ser impredecible. Desde veranos calurosos y húmedos hasta sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede alterar tu rutina. Lo sabemos, por eso aquí te narramos el pronóstico del tiempo para hoy viernes 7 de agosto.

El clima en Chicago hoy

La mejor solución para evitar sufrir con la temperatura en Chicago es consultar a diario el pronóstico del clima. Presta atención a las previsiones y consulta día a día los reportes para disponer de la información meteorológica más precisa.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las siguientes horas en cuanto a temperaturas, se llegará hasta los 86 grados Fahrenheit (30ºC) de máxima y los 70 grados Fahrenheit (21ºC) de mínima. La sensación térmica, esto es, “temperatura real” que se espera para esta jornada será de 95ºF (35ºC) de máxima y 95ºF (35ºC) de mínima.

La probabilidad de tener lluvias es del 25 durante la primera mitad del día y del 55 a lo largo de la noche. Además, Asimismo, tendremos nubes escasas.

Las ráfagas de viento llegarán hasta los los 6.84 mph de máxima en el día y los 8.08 mph por la noche. Durante este periodo del año, el amanecer dará comienzo a las 05:50 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 20:02 h. En total habrá 14 horas de sol durante el día.

El tiempo en Chicago mañana

En cuanto al clima en Chicago mañana se prevén pocas nubes con baja probabilidad de que haya precipitaciones. La temperatura máxima estimada será de 84 grados Fahrenheit (29ºC), mientras que la mínima estará alrededor de los 70 (21 grados Celsius). ¿Lloverá mañana en Chicago? Según la información de AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 25% por la mañana, 25% por la tarde y 25% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si quieres ir un paso por delante y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te aconsejamos visitar todos los días nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, tiene un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias oscilan entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias están entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar mucho durante estas estaciones, pero las temperaturas diarias promedio suelen encontrarse entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante tener en cuenta que se trata de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden oscilar bastante en función de las condiciones climáticas específicas de cada situación, por lo que se recomienda estar preparado para diferentes condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es conocida por su tiempo cambiante y complicado de predecir, pero con la preparación adecuada, podrás disfrutar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. Recuerda, consultando las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás de sobra preparado para lo que te depare el día. Si deseas más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima