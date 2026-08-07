Encuentran pitón birmana de 8 pies bajo el piso de un cobertizo en Nueva Jersey

Una llamada poco común llevó a oficiales de control animal hasta el patio trasero de una vivienda en Freehold, Nueva Jersey, donde encontraron a un visitante que difícilmente formaba parte de la fauna habitual de la zona: una enorme pitón birmana de aproximadamente 8 pies de largo (2.4 metros) que se había refugiado debajo del piso de un cobertizo.

De acuerdo con información publicada por ABC 7, el caso movilizó al equipo de control animal de la Monmouth County SPCA, que tuvo que recurrir a la ayuda de un contratista local para acceder al escondite del reptil. La estructura impedía llegar directamente hasta la serpiente, por lo que fue necesario retirar varias tablas del piso antes de iniciar el rescate.

Una serpiente de gran tamaño bajo el cobertizo

Los oficiales actuaron con especial cuidado debido al tamaño del animal y al espacio reducido en el que se encontraba. Después de retirar parte del suelo, los especialistas pudieron localizar a la pitón y sacarla cuidadosamente de debajo de la estructura.

El procedimiento buscó reducir al mínimo el riesgo de lesiones tanto para el reptil como para las personas que participaron en el operativo. Las imágenes difundidas posteriormente por la organización permitieron dimensionar el tamaño de la serpiente y mostraron una prominente protuberancia en la parte central de su cuerpo.

La explicación de esa particularidad llegó después de la evaluación veterinaria.

El personal médico de la Monmouth County SPCA realizó radiografías al animal y descubrió que la pitón había ingerido recientemente una zarigüeya de gran tamaño. El hallazgo confirmó que la serpiente no solo había conseguido alimentarse mientras permanecía escondida, sino que también había encontrado en el patio un entorno suficientemente favorable para permanecer allí.

Aunque una pitón birmana puede alcanzar dimensiones considerables, su presencia en Nueva Jersey resulta completamente inusual. Se trata de una especie exótica que no forma parte de la fauna nativa del estado y cuya aparición en un vecindario plantea interrogantes sobre su procedencia.

¿Qué pasará con la pitón encontrada en Freehold?

Después del rescate, la serpiente fue examinada y recibió los cuidados necesarios antes de ser trasladada a un recinto seguro. La prioridad de las autoridades fue mantenerla protegida mientras se determinaba cuál sería su destino a largo plazo.

La Monmouth County SPCA informó que trabajó junto con especialistas en reptiles de F&F para encontrar una solución adecuada. El reptil será atendido cuidador experimentado en el manejo de serpientes, quien cuenta con los permisos correspondientes y con instalaciones preparadas para albergar un ejemplar de estas características.

La organización señaló que, si ninguna persona demuestra legalmente ser el propietario de la pitón, el reptil permanecerá bajo cuidado permanente de su nuevo encargado. La SPCA aprovechó el caso para recordar a quienes tienen animales exóticos que abandonarlos en exteriores, puede generar consecuencias graves para el ecosistema y para otros animales.

El mensaje cobra especial relevancia cuando se trata de especies que pueden crecer rápidamente y convertirse en animales difíciles de manejar dentro de una vivienda. Una serpiente adquirida como mascota puede terminar alcanzando un tamaño que su propietario no esperaba, lo que incrementa las dificultades para mantenerla de manera segura y responsable.

Además, liberar un animal exótico no significa devolverlo a su hábitat natural. Por el contrario, puede exponerlo a condiciones para las que no está preparado y, al mismo tiempo, crear riesgos para especies nativas, mascotas y personas.

Las autoridades también recordaron que quienes ya no puedan hacerse cargo de un reptil exótico, deben buscar alternativas legales. En lugar de dejarlo en un parque, bosque, patio o cualquier otro espacio al aire libre, la recomendación es contactar a un refugio de animales o a una organización de rescate especializada que pueda recibirlo.

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