Nueva York: el tiempo para hoy viernes 7 de agosto

¿En qué deberías basarte para elegir tu atuendo para salir a las calles de Nueva York este viernes? Lo primero de todo, las temperaturas que se predicen para el día de hoy según el pronóstico del clima en la ciudad que nunca duerme estarán entre los 90 grados Fahrenheit (32ºC) de máxima y los 73 grados Fahrenheit (23ºC) de mínima. Junto a esto, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 104ºF (40ºC) de máxima y 104ºF (40ºC) de mínima.

¿Va a llover? Sospechamos que ésta puede ser tu siguiente duda y también tenemos respuesta para ti. Según las predicciones, la posibilidad de precipitaciones es del 70% durante el día y del 55% durante la noche. La nubosidad, mientras, será del 51% en el transcurso del día y del 51% durante la noche.

Además, se esperan ráfagas de viento que alcanzarán un máximo de 3.73 mph durante la primera mitad del día y los 3.73 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. En esta época del año, el amanecer será a las 05:58 h, mientras que el crepúsculo ocurrirá a las 20:05 h. En total habrá 14 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana se prevén nubes y claros con probabilidad de tormentas acompañadas de lluvia. Las temperaturas tendrán una variación entre los 73 y los 88 grados Fahrenheit (23 y 31ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 55% por la mañana, 19% por la tarde y 55% por la noche.

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El clima en Nueva York

Nueva York ofrece un clima fundamentalmente húmedo, con inviernos fríos y veranos calurosos. Las precipitaciones son constantes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La proximidad del océano Atlántico ayuda a suavizar los extremos de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la zona y la época del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas que predominan son el húmedo subtropical de la región sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos con altas temperaturas y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en los meses de verano.

En el lado oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos suaves. Los dos tienen poca probabilidad de precipitaciones dada su condición seca. El clima mediterráneo se da en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.