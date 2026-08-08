Chicago: el tiempo para hoy sábado 8 de agosto

Alguna vez habrás escuchado que el clima de Chicago es extremo y puede llegar a ser impredecible. Desde veranos calurosos y húmedos hasta inviernos fríos y secos, el tiempo de Chicago puede pillarte a contrapié. Y como somos conscientes, aquí te traemos el pronóstico del tiempo para hoy sábado 8 de agosto.

El clima en Chicago hoy

La mejor forma de sufrir con la temperatura en Chicago es consultar a diario el pronóstico del clima. Presta atención a las previsiones y consulta diariamente los reportes para disponer de la información meteorológica más reciente.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las próximas horas indica una temperatura máxima de 81 grados Fahrenheit (27ºC) y una mínima de 68 grados Fahrenheit (20ºC) . Por otra su parte, la sensación térmica o”temperatura real” que se espera para esta jornada rondará los 88ºF (31ºC) de máxima y 88ºF (31ºC) de mínima.

La probabilidad de tener lluvias es del 25 durante la primera mitad de la jornada y del 3 durante la noche. Luego, habrá escasa nubosidad.

Las ráfagas de viento llegarán hasta los los 6.84 mph de máxima en el día y los 5.59 mph por la noche. Durante este periodo del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 05:51 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 20:01 h. En total, tendremos 14 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Chicago mañana

El clima en Chicago mañana habrá nubes y claros con probabilidad de tormentas acompañadas de lluvia. La temperatura máxima estimada será de 84 grados Fahrenheit (29 grados Celsius), mientras que la mínima estará alrededor de los 72 (22ºC). ¿También necesitas saber si mañana llueve en Chicago? Según la información de AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 55% por la mañana, 55% por la tarde y 55% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si no quieres más sorpresas y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te aconsejamos comprobar a diario nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, tiene un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias varían entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias son entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar ampliamente durante estas estaciones, pero las temperaturas diarias promedio suelen oscilar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante recordar que se trata de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden variar en gran medida en función de las condiciones climáticas específicas en un momento determinado, por lo que es recomendable estar preparado para diferentes condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es conocida por la dificultad de acertar con el tiempo, pero con la preparación adecuada, puedes aprovechar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. No lo olvides, si a diario consultas las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás de sobra preparado para lo que te depare el día. Si deseas más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima