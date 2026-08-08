Clima de hoy en Nueva York para este sábado 8 de agosto

¿Qué ropa deberías sacar de tu armario para salir este sábado en Nueva York? El pronóstico del clima para los neoyorquinos en el día de hoy marca unas temperaturas que oscilarán entre los 88 grados Fahrenheit (31ºC) de máxima y los 75 grados Fahrenheit (24ºC) de mínima. Además, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 100ºF (38ºC) de máxima y 100ºF (38ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia es del 55% durante el día y del 55% a lo largo de la noche, mientras que la nubosidad será del 51% en el transcurso del día y del 51% en el curso de la noche.

Además, se esperan vientos que alcanzarán un máximo de 5.59 mph durante la primera mitad del día y los 4.35 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. En esta época del año, el amanecer se producirá a las 05:59 h, mientras que el crepúsculo lo tendremos a las 20:04 h. En total habrá 14 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima en Nueva York mañana tendremos pocas nubes con baja probabilidad de que haya precipitaciones. Las temperaturas tendrán una variación entre los 73 y los 90 grados Fahrenheit (23 y 32 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 25% por la mañana, 6% por la tarde y 25% por la noche.

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El clima en Nueva York

Nueva York ofrece un clima fundamentalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos cálidos. Las precipitaciones son comunes durante todo el año, con tormentas durante épocas de verano y nevadas en invierno. La proximidad del océano Atlántico contribuye a suavizar las variaciones extremas de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la región y la época del año. En la Costa Este, los climas que predominan son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos con altas temperaturas y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en los meses centrales del verano.

En la zona oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos templados en el cálido. Tanto uno como otro tienen pocas posibilidades de precipitaciones durante el año. El clima mediterráneo se encuentra en la zona de costa del la región oeste, con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.