Hospital en Connecticut acordó con el DOJ poner fin a afirmación de género a menores y pagar multas: 3er caso en EE.UU.

Connecticut Children’s Medical Center llegó a un acuerdo con el gobierno federal de EE.UU. para dejar de prestar servicios de atención médica de afirmación de género a menores de edad.

Es el 3er hospital del país en alcanzar un acuerdo de este tipo, tras resoluciones similares con Texas Children’s Hospital y Cleveland Clinic Foundation, destacó el Departamento de Justicia (DOJ) en un comunicado.

El acuerdo incluye el compromiso por parte de Connecticut Children’s de no administrar bloqueadores de la pubertad ni terapia hormonal, ni realizar cirugías de afirmación de género a pacientes menores de 18 años. Asimismo, el DOJ indicó que el hospital aceptó pagar $500,000 dólares a antiguos pacientes que “sufren las consecuencias perjudiciales de la ‘atención de afirmación de género'”.

El hospital emitió una declaración el jueves: “Podemos confirmar que hemos llegado a una resolución que permite a nuestra organización seguir centrada en nuestra misión de mejorar la salud y el bienestar de los niños. Lo más importante es que la privacidad de los pacientes siguió siendo nuestra principal prioridad durante todo este proceso, y logramos resolver este asunto sin revelar información protegida de los pacientes al gobierno de Estados Unidos. Hemos cumplido y seguiremos cumpliendo con todas las leyes federales y estatales”.

“El Departamento de Justicia no escatimará esfuerzos para proteger a los niños de Estados Unidos”, declaró Stanley Woodward, Fiscal General Adjunto Asociado. “Esta resolución recuerda a los hospitales, proveedores médicos y compañías farmacéuticas que el Departamento de Justicia hará cumplir rigurosamente la ley federal”.

El año pasado Connecticut Children’s anunció que estaba cerrando gradualmente su programa de atención de género para pacientes menores de 19 años. Afirmó entonces haber tomado esta decisión tras una “cuidadosa deliberación y el asesoramiento de expertos médicos y legales”, recordó NBC News.

La investigación federal contó con la participación de la División Civil del DOJ, la Fiscalía Federal para el Distrito Norte de Texas y la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (DHH).

Yale Medicine y el Yale New Haven Hospital también anunciaron que, en julio de 2025, eliminarían el componente de tratamiento farmacológico del programa de afirmación de género para pacientes menores de 19 años.

El mandatario Donald Trump emitió el año pasado una orden ejecutiva que prohíbe el uso de fondos federales para cualquier servicio que patrocine, promueva, ayude o respalde la transición de un menor de un sexo a otro. Connecticut fue uno de los 16 estados que demandaron al gobierno federal para impugnar ese decreto, incluyendo Nueva York, Nueva Jersey y California. El litigio sigue en curso.