¿Cuántas acciones de Coca-Cola debes tener para ganar $30,000 al año?

Generar $30,000 al año únicamente con dividendos de Coca-Cola requiere una inversión considerable. Con el dividendo anual y el precio reciente de la acción citados por The Motley Fool, un inversionista necesitaría más de 14,000 acciones para alcanzar esa cantidad de ingresos pasivos.

Cuántas acciones se necesitan

The Motley Fool calcula que Coca-Cola paga actualmente un dividendo anual de $2.12 por acción.

Para obtener $30,000 al año, habría que dividir esa meta entre el dividendo anual, lo que da como resultado aproximadamente 14,151 acciones.

Con un precio reciente cercano a $87 por acción, comprar esa cantidad representaría una inversión de alrededor de $1.2 millones.

La acción cotizaba recientemente en $87.05 y ofrecía un rendimiento por dividendo cercano al 2.4%.

Coca-Cola lleva 64 años aumentando su dividendo

Uno de los atractivos de Coca-Cola para los inversionistas que buscan ingresos es su historial de pagos.

La compañía ha incrementado su dividendo durante 64 años consecutivos, aunque The Motley Fool señala que los aumentos recientes han sido relativamente modestos.

La empresa también forma parte desde hace décadas del portafolio de Berkshire Hathaway.

Según The Motley Fool, Berkshire posee alrededor del 9% de Coca-Cola y su participación tenía recientemente un valor aproximado de $30,000 millones, lo que convertía a la compañía de bebidas en su tercera mayor posición accionaria.

Por qué no conviene poner todo el dinero en una sola acción

Aunque el cálculo muestra que $1.2 millones invertidos en Coca-Cola podrían producir cerca de $30,000 anuales en dividendos al nivel actual, The Motley Fool advierte que concentrar todo ese capital en una sola empresa no sería una estrategia prudente para la mayoría de los inversionistas.

Una alternativa mencionada es construir un portafolio diversificado con un rendimiento promedio similar o utilizar fondos cotizados en bolsa enfocados en dividendos.

Eso permitiría buscar ingresos periódicos sin depender completamente del desempeño de una sola compañía.

La acción podría estar cara en este momento

The Motley Fool también plantea cautela para quienes estén pensando comprar Coca-Cola ahora.

Su relación precio-beneficio proyectada se encontraba alrededor de 26, por encima del promedio de 23 registrado durante los últimos cinco años, una señal de que la acción podría estar algo sobrevalorada.

Al mismo tiempo, The Motley Fool destaca que Coca-Cola suele presentar menor volatilidad que el mercado en general y que su negocio de bebidas puede mantener demanda incluso durante periodos económicos difíciles.

Los dividendos no están garantizados

El cálculo de 14,151 acciones parte del dividendo anual actual de $2.12 y del precio reciente de la acción.

Tanto el precio como los dividendos pueden cambiar, por lo que la cantidad de acciones y el capital necesarios para generar $30,000 anuales también pueden variar con el tiempo.

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