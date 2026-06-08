Cuántas acciones de Coca-Cola necesitas para que te paguen $10,000 al año

Para muchos inversionistas, el objetivo principal no es multiplicar rápidamente su capital, sino generar ingresos constantes a través de dividendos. En ese terreno, Coca-Cola se ha consolidado como una de las empresas más reconocidas del mercado bursátil gracias a décadas de pagos continuos y aumentos regulares a sus accionistas.

Actualmente, la compañía paga un dividendo trimestral de $0.53 por acción. Esto equivale a $2.12 al año por cada título que posea un inversionista.

Tomando como referencia un precio reciente de la acción de $76.82, una persona necesitaría acumular aproximadamente 4,717 acciones de Coca-Cola para generar alrededor de $10,000 anuales en dividendos.

La inversión necesaria para alcanzar ese ingreso

Con el dividendo anual actual de $2.12 por acción, las 4,717 acciones producirían cerca de $10,000 al año en pagos.

Sin embargo, construir una posición de ese tamaño requeriría una inversión superior a $362,000 considerando la cotización actual de la empresa.

Aunque se trata de una cantidad considerable, algunos inversionistas valoran la estabilidad que ofrece Coca-Cola como generadora de ingresos periódicos.

Una empresa con más de seis décadas aumentando dividendos

Uno de los aspectos que más atrae a quienes buscan ingresos pasivos es el historial de dividendos de la compañía.

Coca-Cola ha incrementado sus pagos a los accionistas durante 64 años consecutivos, una racha que la coloca entre las empresas más consistentes del mercado estadounidense.

Además, su rendimiento por dividendo se ubica actualmente en 2.76%, una cifra superior a la del índice S&P 500, que agrupa a muchas de las empresas más grandes de Estados Unidos.

Resultados financieros respaldan los pagos

La capacidad de Coca-Cola para mantener y aumentar sus dividendos está respaldada por sus resultados financieros.

Durante el primer trimestre del año fiscal 2026, la compañía registró ingresos por $12,500 millones y ganancias netas por $4,000 millones.

Estas cifras representaron un margen de beneficio cercano al 32%, un nivel que refleja la fortaleza financiera del negocio y su capacidad para seguir devolviendo capital a los accionistas.

Un negocio resistente a las crisis económicas

Otro factor que juega a favor de Coca-Cola es la estabilidad de la demanda de sus productos.

Las bebidas que comercializa la empresa suelen mantener niveles de consumo relativamente constantes independientemente de las condiciones económicas, lo que reduce la volatilidad de sus operaciones y ayuda a sostener el flujo de efectivo necesario para continuar pagando dividendos.

No todos los analistas la consideran una compra obligada

A pesar de su sólido historial, algunos analistas consideran que existen otras oportunidades de inversión con mayor potencial de crecimiento.

The Motley Fool señaló recientemente que Coca-Cola no figura entre las 10 acciones que su equipo considera las mejores oportunidades de compra en este momento.

Como ejemplo, recordó que una inversión de $1,000 en Netflix cuando la compañía fue recomendada en diciembre de 2004 habría crecido hasta aproximadamente $443,191.

Asimismo, una inversión de $1,000 en Nvidia tras una recomendación emitida en abril de 2005 habría alcanzado un valor cercano a $1,258,838.

No obstante, para quienes priorizan ingresos estables sobre un crecimiento acelerado, Coca-Cola continúa siendo una de las compañías más observadas dentro del mercado de dividendos.

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