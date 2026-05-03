¿Cuáles son los refrescos más vendidos en EE.UU.?

El mercado de refrescos en Estados Unidos sigue dominado por marcas clásicas, aunque los hábitos de consumo están cambiando. A pesar de una caída gradual en el consumo, algunas bebidas continúan liderando con claridad las preferencias de los consumidores.

Coca-Cola se mantiene en el primer lugar

Según un reporte de Beverage Digest, retomado por el Atlanta Journal-Constitution, Coca-Cola encabezó el mercado de sodas carbonatadas en 2025 con una participación del 18.5%.

Aunque su volumen de ventas cayó 5.3% ese año, la marca mantuvo su liderazgo.

Además, encuestas indican que cerca del 60% de los consumidores en EE.UU. prefieren Coca-Cola como su refresco principal.

Este dominio se atribuye, en parte, a su amplia red de distribución global y décadas de estrategias de marketing que han posicionado a la marca como sinónimo de refresco.

Así quedan otras marcas en el ranking

Detrás del líder, el resto del mercado muestra más variaciones:

–Dr Pepper se establece como segundo lugar

–Pepsi logró subir al tercer lugar en 2025, después de haber caído al cuarto el año anterior.

–Diet Coke se ubicó en la cuarta posición.

–Sprite descendió al quinto lugar, tras registrar una caída de 3% en su volumen de ventas entre 2024 y 2025.

Un dato relevante es que la compañía Coca-Cola controla tres de las cinco marcas más populares, lo que refuerza su dominio dentro del sector.

Un mercado en transformación

A pesar de estos liderazgos, la industria enfrenta una tendencia a la baja. Cada vez más consumidores optan por reducir su consumo de refrescos debido a preocupaciones de salud, lo que ha provocado una disminución sostenida en las ventas.

En respuesta, las empresas han comenzado a diversificar su oferta. Coca-Cola, por ejemplo, ha lanzado productos como refrescos prebióticos para adaptarse a nuevas preferencias, aunque estos cambios no han sido suficientes para revertir completamente la tendencia.

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