El Niño Prodigio: Horóscopo de hoy 9 agosto de 2026
El Horóscopo de hoy por el astrólogo Víctor Florencio conocido como El Niño Prodigio, las predicciones para los 12 signos del Zodiaco.
El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 9 de agosto de 2026.
Aries
03/21 – 04/19
Te expresarás con soltura y lograrás tocar el corazón de quienes te escuchen. Sentirás deseos de estudiar o investigar temas que despiertan tu curiosidad. Hazte un espacio en la agenda para aquello que amas y déjate guiar por tus pálpitos: serán una fuente inigualable de aprendizaje.
Tauro
04/20 – 05/20
Avanzarás con agilidad en los asuntos económicos, percibiendo respaldo de tu entorno. Podrás involucrarte en negocios familiares o recibir un importante apoyo de alguien cercano. Si estás por llevar adelante una operación inmobiliaria, la energía te favorecerá con resultados positivos.
Géminis
05/21 – 06/20
Tu mente y tu corazón estarán en sintonía, permitiéndote tomar decisiones acertadas. A tu lado, alguien especial se convertirá en cómplice y compañero de nuevas experiencias. Cada momento compartido tendrá la gracia de lo espontáneo, lo divertido y lo autentico.
Cáncer
06/21 – 07/20
Tendrás la oportunidad de saldar deudas del pasado, tanto en lo económico como en tus vínculos. Al cerrar una etapa, tu mente encontrará serenidad, tus pensamientos se volverán más apacibles y la calma te envolverá. Será un día para reconciliarte contigo mismo y disfrutar de ese estado de paz.
Leo
07/21 – 08/21
Tus amistades ejercerán una influencia muy positiva y, gracias a ellas, te sentirás más seguro de tu identidad. Llegarán personas que te inspirarán a mostrar lo mejor de ti. Te sumarás a un proyecto grupal en el que, de manera natural, asumirás el liderazgo y marcarás el rumbo.
Virgo
08/22 – 09/22
Tendrás la oportunidad de cerrar un asunto profesional que venía arrastrándose desde hace tiempo. El día pondrá a prueba tu capacidad para las relaciones públicas, incluso con personas de tu pasado. Todo el esfuerzo realizado comenzará a dar frutos y recibirás el reconocimiento merecido.
Libra
09/23 – 10/22
Se activan los vínculos con el extranjero y podrían llegar propuestas muy estimulantes desde lugares lejanos. Estas experiencias renovarán tu entusiasmo y ampliarán tu mirada. El aire fresco de lo nuevo te devolverá la confianza para recuperar la fe en tu entorno social y en el futuro.
Escorpio
10/23 – 11/22
Una figura influyente aparecerá en el momento justo facilitando transformaciones decisivas. Con su respaldo superarás con éxito cualquier desafío. Tu acción estratégica te abrirá puertas inesperadas y sabrás aprovechar recursos que permanecían ocultos para alcanzar tus objetivos.
Sagitario
11/23 – 12/20
Preferirás rodearte de personas que compartan tus ideales y tu manera de ver la vida. Si estás en pareja, se abrirán diálogos esclarecedores. Si estás solo, habrá grandes posibilidades de conocer a alguien que despierte tu interés, aportando inspiración y un renovado entusiasmo a tu camino.
Capricornio
12/21 – 01/19
Para potenciar tu rendimiento, mantente en movimiento y adopta una rutina flexible con recreos frecuentes. La sexualidad será una valiosa fuente de renovación física y mental, ayudándote a liberar tensiones y recuperar energías. Cuidar este aspecto favorecerá tu bienestar integral.
Acuario
01/20 – 02/18
Te rodearás de personas estimulantes con quienes compartirás diversión, creatividad e ideas originales. Será un momento ideal para asistir a un espectáculo o expresar tus talentos artísticos. Déjate llevar por la chispa del presente y disfruta cada encuentro con espontaneidad, humor y alegría.
Piscis
02/19 – 03/20
Es tiempo de reorganizar tu espacio doméstico para renovar su energía. Repón lo necesario, ventila los ambientes e incorpora detalles que aporten estilo, frescura y bienestar. Tu hogar será un refugio para descansar y recargar fuerzas, por lo que cada pequeño cambio tendrá un efecto positivo.