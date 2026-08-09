Muere ahogado exjefe de la policía de Nueva York en la piscina de su casa en Long Island

Un jefe de la policía de Nueva York retirado fue encontrado sin vida en la piscina del patio trasero de su casa en Long Island, informaron las autoridades locales.

El cadáver de Anthony Izzo fue descubierto por un familiar dentro de la piscina el viernes cerca de las 7:45 de la noche, de acuerdo con lo que indicó el Departamento de Policía del Condado de Suffolk en un comunicado.

Los servicios de emergencia se apersonaron rápidamente a la residencia de Stony Brook y le practicaron reanimación cardiopulmonar al hombre de 75 años.

Asimismo, fue llevado al Hospital Universitario de Stony Brook, donde se confirmó su muerte. Los detectives no sospechan de ningún crimen.

Izzo, quien era hijo de un agente del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), inició su carrera en las fuerzas del orden a sus apenas 17 años, en 1968, como policía en prácticas, de acuerdo con un perfil publicado por QNS en 2011.

Fue ascendiendo poco a poco hasta convertirse en jefe de la Oficina contra el Crimen Organizado en 2006, informó New York Post.

“El jefe Izzo dedicó décadas de su vida a proteger a los neoyorquinos y a apoyar a los hombres y mujeres del Departamento de Policía de Nueva York”, escribió en un comunicado la Asociación de Donaciones para Detectives en un sentido homenaje.

En este sentido, Izzo se desempeñó como oficial al mando del distrito 115 en Jackson Heights, Queens, en 1995.

“Su liderazgo y dedicación a los neoyorquinos dejaron un legado imborrable. Nuestras condolencias a su familia y seres queridos. Que descanse en paz”, le dedicó la mencionada comisaria.

Por su parte, la Asociación Columbia del Departamento de Policía de Nueva York, una organización fraternal que representa la herencia italiana en el departamento, describió al veterano de la policía como un orgulloso jefe de su departamento e italoamericano.

“El jefe Izzo fue más que un miembro distinguido del Departamento de Policía de Nueva York. Fue miembro vitalicio de la Asociación Columbia, recibió el premio Hombre del Año en el pasado y fue un antiguo partidario y amigo de nuestra Asociación”, dijo la organización sin fines de lucro.

“Agradecemos sus años de servicio, su amistad y su continuo apoyo a nuestra Asociación.”

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