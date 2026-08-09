Pronóstico del clima en Nueva York para este domingo 9 de agosto

¿Qué ropa usar para salir a las calles de Nueva York este domingo? La predicción del clima para los neoyorquinos en el día de hoy apunta aindica unas temperaturas que oscilarán entre los 90 grados Fahrenheit (32ºC) de máxima y los 72 grados Fahrenheit (22ºC) de mínima. Por otra parte, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 100ºF (38ºC) de máxima y 100ºF (38ºC) de mínima.

¿Debería de coger paraguas? Entendemos que ésta puede ser tu próxima pregunta y también contamos con respuesta para ti. Según la última información disponible, la posibilidad de precipitaciones es del 25% durante el día y del 3% durante la noche. La nubosidad, mientras, será del 12% en el transcurso del día y del 11% durante la noche.

Además, se esperan ráfagas de viento que alcanzarán un máximo de 4.35 mph durante la primera mitad del día y los 2.49 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. En esta época del año, el amanecer dará comienzo a las 06:00 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 20:02 h. En total habrá 14 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana se esperan nubes escasas con baja probabilidad de que haya precipitaciones. Las temperaturas tendrán una variación entre los 73 y los 88 grados Fahrenheit (23 y 31 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 25% por la mañana, 20% por la tarde y 25% por la noche.

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El clima en Nueva York

El clima de Nueva York es un clima fundamentalmente húmedo, con inviernos fríos y veranos cálidos. Las lluvias son frecuentes durante todo el año, con tormentas en verano y nevadas en invierno. La cercanía de la costa del Atlántico ayuda a suavizar los cambios extremos de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la región y la estación del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos con altas temperaturas y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en los meses de verano.

En el lado oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos suaves. Los dos tienen pocas posibilidades de precipitaciones durante el año. El clima mediterráneo se localiza en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.