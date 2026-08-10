4 alimentos que rompen tu colágeno y los comes a diario: expertos

El colágeno es una proteína, conocida también como “pegamento biológico”, que se encarga de proteger y fortalecer los tejidos de tu cuerpo, además de brindar elasticidad. Aunque muchos alimentos la aportan, existen otros que rompen ese beneficio y los comes a diario.

“Lo que comes influye directamente en cómo se regenera tu piel”, señala el doctor Rodrigo Arteaga, de origen español y experto en salud integral, metabolismo y longevidad.

Él explica que la solución no consiste en eliminar rotundamente estos alimentos, pero sí entender que si son consumidos con frecuencia “tu piel va a reflejar con más arrugas, menos firmeza y un aspecto más apagado”.

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4 alimentos que rompen tu relación con el colágeno

1. Carbohidratos refinados

Las galletas, cereales, pasta, pan, productos de pastelería y otros alimentos elaborados con carbohidratos refinados podrían perjudicar el colágeno. La razón es que contienen exceso de azúcar.

El exceso de azúcar puede provocar picos de insulina y favorecer procesos inflamatorios. Además, puede generar productos finales de glicación avanzada, conocidos como glicotoxinas, que están relacionados con el daño provocado por los radicales libres y la inflamación.

Asimismo, el doctor Rodrigo Arteaga dice que, “cuando tu azúcar en sangre está constantemente expuesta a altas cantidades de azúcar, estas moléculas comienzan a pegarse a las proteínas como el colágeno y la elastina”.

El especialista explica que esto hace que se vayan “caramelizando” poco a poco y la consecuencia es que estas fibras que deberían ser flexibles, se vayan haciendo más rígidas, más duras.

2. Frituras

Los alimentos fritos pueden favorecer un entorno inflamatorio en el organismo, una situación que puede poner en riesgo la conservación del colágeno. Esto no significa que comer ocasionalmente una porción vaya a destruir esta proteína, pero sí que un consumo frecuente puede ser desfavorable.

3. Refrescos y bebidas azucaradas

Los refrescos y otras bebidas con grandes cantidades de azúcar, como los jugos procesados, son otro de los productos que los expertos advierten que se debe moderar su consumo por varios motivos, entre su potencial riesgo de dañar el colágeno por el azúcar.

“Quizás no se note de inmediato, pero con los meses y años la piel va perdiendo mucho soporte. Van a aparecer arrugas más profundas y la piel va a tardar más en repararse después de cualquier daño”, asegura el doctor Arteaga.

4. Carnes procesadas

Salchichas, pepperoni, salami y otros embutidos completan esta lista. Estos productos contienen nitratos y otras sustancias químicas que pueden favorecer procesos inflamatorios.

Reducir su presencia en la alimentación puede ser una medida útil para cuidar las condiciones que favorecen la conservación del colágeno.

En definitiva, moderar los carbohidratos refinados, las frituras, las bebidas azucaradas y las carnes procesadas puede ser una estrategia para cuidar el trabajo fundamental del colágeno en tus tejidos y del organismo en general, a largo plazo.

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