5 alimentos infravalorados que debes comer más seguido y que los nutricionistas olvidan

Generalmente, la alimentación saludable es vinculada con las mismas opciones de siempre: salmón, avena, espinacas, aguacate, yogur griego, entre otros. Aunque todos son estupendos, existen otras alternativas de los que poco se habla y que poseen un perfil nutricional muy completo.

Curiosamente, algunos expertos en nutrición y dietética suelen olvidarlos, ya que se enfocan en los más populares. Estos son: semillas de calabaza, ciruelas pasas, sardinas, berro y clementinas.

En este sentido, hacerlos parte del menú con más frecuencia podría traer grandes beneficios a la salud, diversificar la alimentación y aportar fibras, nutrientes, vitaminas y grasas saludables que son necesarias para el buen funcionamiento del organismo.

Citada por el portal Time, la nutricionista Mindy Haar, dietista registrada y profesora del Instituto Tecnológico de Nueva York, asegura que cambiar los alimentos habituales permite obtener y descubrir nuevos beneficios.

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5 alimentos infravalorados que debes consumir más seguido

1. Semillas de calabaza

Las semillas de calabaza concentran una gran cantidad de nutrientes en una porción pequeña. Así lo explica Maggie Michalczyk, dietista registrada de Chicago y autora de The Great Big Pumpkin Cookbook.

“Están repletas de proteínas vegetales, grasas saludables y fibra, así como de importantes micronutrientes como zinc, hierro, cobre y magnesio”, dice la especialista. Asimismo, son un alimento versátil, puedes agregarlas a ensaladas, avena, yogures, pan tostado, sopa y más.

2. Ciruelas pasas

Son populares para combatir el estreñimiento por tener grandes cantidades de fibra, pero también son ricas en antioxidantes, por lo que es importante consumirlas más seguido.

Diversos estudios han comprobado que el consumo de cinco ciruelas al día podría ayudar a disminuir la pérdida de masa ósea y prevenir riesgos de fracturas. Su consumo también podría reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Puedes consumirlas en yogurt, postres, hechas puré o enteras.

3. Sardinas

Aportan proteínas de alta calidad, ácidos grasos omega-3, calcio, vitamina D, potasio y magnesio. Esta combinación favorece la salud cardiovascular, fortalece los huesos y ayuda al funcionamiento del cerebro.

En este sentido, las sardinas son un “arma secreta para aumentar el valor nutricional de cualquier plato al que se las añadas”, según Maggie Michalczyk.

4. Berro

Aunque es poco usado en recetas de ensaladas, en comparación con otras verduras de hoja verde, el berro figura entre las verduras con mayor densidad de nutrientes. Aporta vitaminas A, C y K, además de antioxidantes que ayudan a proteger las células frente al daño oxidativo.

De acuerdo con una clasificación realizada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, el berro obtuvo la puntuación más alta entre decenas de frutas y verduras evaluadas por su concentración de vitaminas y minerales asociados con la prevención de enfermedades crónicas.

5. Clementinas

Son una excelente opción para un snack nutritivo práctico. La dietista Mindy Haar asegura que las clementinas, un tipo de mandarina, son una excelente fuente de vitamina C,

Además, destaca: “Tienen algo de fibra, son saciantes si tienes sed, son muy fáciles de transportar y puedes llevarlas de excursión sin preocuparte por refrigerarlas”.

Ahora que conoces estos alimentos infravalorados, tienes la oportunidad de alternarlos o incluso combinarlos con otras opciones. Al final, todos aportan un contenido saludable, pero es importante que aprendas a diversificar tu dieta.

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