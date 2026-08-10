El secreto del arroz blanco perfecto y suelto: receta fácil estilo abuelita

Hay muchas maneras y técnicas para lograr el arroz perfecto, desde nacararlo con aceite, un toque de ajo o laurel. Un chef comparte sus mejores secretos para hacer arroz sencillo y sin mayores complicaciones.

El chef Tulio, creador del canal Fácil Cocina, explica el paso a paso para a hacer arroz blanco perfecto de abuelita.

Lo primero que aclara el chef es que algunos arroces se necesitan lavar, hay algunos arroces que necesitan más agua. Sin embargo, lo básico es una taza de arroz por dos de agua, pero hay algunos que necesitan hasta tres tazas de agua por una de arroz.

Cada arroz tiene su método

Recomienda leer instrucciones del paquete de arroz que se vaya a preparar, ya que cada marca, dependiendo del tipo de arroz, tiene sus especificaciones. Algo parecido a las marcas de pastas que tienen instrucciones específicas.

Ingredientes

Arroz blanco: 2 tazas (sin lavar, según la indicación del paquete citado).

2 tazas (sin lavar, según la indicación del paquete citado). Agua: 4 tazas (proporción 2:1).

4 tazas (proporción 2:1). Aceite de oliva: Al gusto (se puede combinar con un toque de mantequilla).

Al gusto (se puede combinar con un toque de mantequilla). Sal: 1 cucharada rasita.

1 cucharada rasita. Ajo: 1 diente estallado (chafado/golpeado).

1 diente estallado (chafado/golpeado). Laurel: 1 hojita seca.

1 hojita seca. Perejil fresco: Un toque al gusto para decorar al final.

Paso a paso: Arroz blanco perfecto de Abuelita

Hervir la base líquida: en una olla, vierte las 4 tazas de agua a fuego alto. Agrega la cucharada de sal, el diente de ajo estalladito, la hojita de laurel y un chorrito de aceite de oliva. Agregar el arroz: una vez que el agua rompa en hervor, incorpora las 2 tazas de arroz y revuelve bien para integrar todos los sabores. Evaporar a fuego alto: deja cocinar a fuego alto, destapado y sin mover, hasta que el agua se reduzca casi por completo y el arroz “haga ojitos” (se formen pequeños hoyos de vapor en la superficie). Cocinar a fuego mínimo y tapar: reduce el fuego al mínimo absoluto (puedes usar una parrilla para arepas bajo la olla para aislar el calor directo). Tapa la olla inmediatamente. Cocción al vapor (18-20 minutos): deja cocinar tapado durante 18 a 20 minutos. Es fundamental no destapar la olla durante este tiempo para evitar que se escape el vapor. Peina el arroz y sirve: Apaga el fuego, retira la tapa, extrae el diente de ajo y la hoja de laurel. Con un tenedor, peina el arroz con suavidad para soltar los granos. Decora con perejil fresco picado y sirve.

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