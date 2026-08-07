3 trucos para comer carbohidratos sin disparar la glucosa ni ganar peso

Si eres de las personas que le tiene fobia a los carbohidratos, debes saber que hay tres trucos recomendados por la gastroenteróloga y endoscopista, doctora Karen Alarcón para disminuir su impacto en la salud y evitar el aumento de peso.

En su consulta diaria, la especialista se enfrenta constantemente a pacientes que sienten terror por este grupo de alimentos, por lo que suele sugerirles estas tres estrategias sencillas:

1. El orden de los alimentos sí importa

Alarcón recomienda consumir primero la fibra (como los vegetales), continuar con la proteína y dejar el carbohidrato para el final. Esto ayuda a ralentizar la digestión y evita comer en exceso.

Un estudio publicado por el Hospital Zafiro revela que consumir los carbohidratos al final de la comida puede reducir los picos de glucosa en sangre hasta en un 53% en comparación con comerlos al inicio. Asimismo, la respuesta de insulina resulta ser considerablemente menor .

2. Ácidos que protegen tu metabolismo: el poder del vinagre y el limón

La ciencia confirma que ingredientes sencillos como el vinagre de manzana son aliados poderosos para estabilizar la glucosa y mejorar la composición corporal. Crédito: Shutterstock

El limón y el vinagre no deben faltar en tus platos verdes, ya que pueden reducir los picos de glucosa hasta en un 30%. El consumo de vinagre disminuye la glucemia posprandial en personas con resistencia a la insulina o diabetes tipo 2.

El Dr. Chris Mohr, asesor de fitness y nutrición de Fortune Recommends Health, explica a Best Life que el vinagre de sidra de manzana se elabora fermentando el jugo de manzana con bacterias y levaduras.

De acuerdo con la Operación Suplemento de Seguridad (OPSS), división del Departamento de Defensa de EE. UU., este tipo de vinagre —consumido como alimento o suplemento dietético— ayuda a frenar el apetito, perder peso, mantener niveles saludables de azúcar y colesterol en sangre, mejorar la salud digestiva y estimular el sistema inmunológico.

3. La magia del enfriamiento: cómo crear almidón resistente

Enfriar tus carbohidratos cambia su estructura molecular. La retrogradación del almidón convierte el arroz y la pasta en un prebiótico potente que cuida tu microbiota y reduce picos de insulina. Crédito: Shutterstock

La Dra. Alarcón sugiere cocinar el arroz, dejarlo enfriar y refrigerarlo durante al menos 4 horas. Al sacarlo y recalentarlo, lo transformarás en almidón resistente, el cual funcionará como un prebiótico alimentando a tu microbiota.

Por su parte, la ingeniera en alimentos Monse Meléndez explica que al congelar por 24 horas alimentos como la pasta, el pan, la avena o el maíz, sus carbohidratos también se transforman.

El almidón resistente es un tipo de carbohidrato que resiste la digestión en el intestino delgado y llega intacto al intestino grueso, donde sirve de alimento para las bacterias beneficiosas de la flora intestinal antes de procesar sus nutrientes y desechar el resto.

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