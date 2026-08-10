Pronóstico del clima en Chicago para este lunes 10 de agosto

Muchas veces se ha dicho que el clima de Chicago es extremo y puede llegar a ser impredecible. Con sus veranos calurosos y húmedos y sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede alterar tu rutina. Es por eso que aquí te contamos el pronóstico del tiempo para hoy lunes 10 de agosto.

El clima en Chicago hoy

La mejor manera de no sufrir con la temperatura en Chicago es consultar siempre el clima. Atento a las previsiones y consulta día a día los reportes para tener la información meteorológica más actualizada.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las próximas horas indica una temperatura máxima de 79 grados Fahrenheit (26ºC) y una mínima de 70 grados Fahrenheit (21ºC) . Asimismo, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” prevista para esta jornada será de 84ºF (29ºC) de máxima y 84ºF (29ºC) de mínima.

La probabilidad de precipitaciones es del 55 durante la primera parte del día y del 98 a lo largo de la noche. Luego, habrá cielos cubiertos.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 8.08 mph de máxima en el día y los 6.84 mph por la noche. Durante este periodo del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 05:53 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 19:58 h. En total, tendremos 14 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Chicago mañana

El clima en Chicago mañana se prevén más nubes que claros con tormentas y lluvia. Se estima que la temperatura máxima sea de 79 grados Fahrenheit (26ºC), mientras que la mínima estará alrededor de los 68 (20 grados Celsius). ¿Lloverá mañana en Chicago? Según la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 97% por la mañana, 55% por la tarde y 97% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si no quieres que el día te sorprenda y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te recomendamos visitar todos los días nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, cuenta con un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias oscilan entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias están entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar bastante durante estas estaciones, por lo que las temperaturas diarias promedio suelen estar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante recordar que se trata de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden oscilar en gran medida en función de las condiciones climáticas específicas de cada situación, por lo que es aconsejable estar preparado para diferentes condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es conocida por su tiempo cambiante y complicado de predecir, pero con la preparación adecuada, estamos seguros de que podrás disfrutar al máximo del el día a día en la Ciudad de los Vientos. Recuerda, si cada día te informas de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás listo para lo que te depare el día. Si deseas más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima