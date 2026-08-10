Sube a 111 la cifra de muertos por el terremoto en Colombia

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes gran parte de Colombia deja, de manera preliminar, 111 fallecidos y 87 heridos, además de importantes daños materiales en al menos cinco departamentos, informó el presidente Abelardo de la Espriella.

El mandatario detalló que el balance parcial incluye 1,575 viviendas averiadas, 37 completamente destruidas y 61 edificios colapsados. También resultaron afectados 18 centros de salud y 52 centros educativos.

De la Espriella ofreció su primer balance público en Bogotá y anunció que el Gobierno declararía la situación de emergencia tras la reunión del Comité Nacional para el Manejo de Desastres.

“Yo voy a estar al frente de la respuesta nacional y haré presencia en todos los territorios, voy a liderar la emergencia como corresponde”, afirmó.

El presidente anunció que viajará a Quibdó para evaluar personalmente los daños, mientras el vicepresidente y varios ministros se trasladarán a Pereira y Cali, otras de las ciudades afectadas por el sismo.

Rescate de personas entre los escombros es la prioridad

El Gobierno activó puestos de mando unificado (PMU) en Bogotá, Armenia, Quibdó y Cali para coordinar las operaciones de emergencia y recibir información de las zonas afectadas.

De la Espriella aseguró que la principal prioridad de las autoridades es localizar y rescatar a las personas que permanecen bajo estructuras colapsadas.

“He dado una orden, lo primero es el rescate de las personas que están bajo los escombros, esa es la prioridad”, afirmó el mandatario.

Tras el terremoto, el presidente convocó al Comité Nacional para el Manejo de Desastres y se reunió en Bogotá con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para revisar los primeros reportes y coordinar la respuesta.

“A los colombianos que hoy atraviesan momentos difíciles quiero decirles: no están solos”, expresó.

El Gobierno también declaró la situación de desastre nacional y comenzó a coordinar la ayuda ofrecida por otros países. La Cancillería y la Vicepresidencia estarán a cargo de canalizar esos apoyos.

El balance de víctimas continúa sujeto a actualización mientras los equipos de emergencia trabajan en las zonas afectadas.

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