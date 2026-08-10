Colapsan al menos 20 edificios en la ciudad de Cali tras el terremoto de 7.4 en Colombia

Al menos 20 inmuebles sufrieron colapsos graves en la ciudad de Cali a causa del terremoto de magnitud 7,4 registrado este lunes en el territorio nacional en el evento telúrico que tuvo como epicentro la región del Pacífico colombiano.

El alcalde de la ciudad, Alejandro Eder, ofreció un reporte preliminar sobre el impacto del evento sísmico en la infraestructura urbana a través de sus redes sociales.

“Caleños, al momento tenemos por lo menos 20 estructuras colapsadas en Cali, con personas atrapadas, ya estamos al frente de esta emergencia con todos los organismos de socorro de Cali”, manifestó el alcalde de Cali, Alejandro Eder en su cuenta de X.

Caleños, al momento tenemos por lo menos 20 estructuras colapsadas en Cali, con personas atrapadas, ya estamos al frente de esta emergencia con todos los organismos de socorro de Cali. Le he solicitado apoyo al alcalde de Bogotá y al alcalde de Medellín con rescatistas.



Le pido? pic.twitter.com/bn6iwJ6Nh4 — Alejandro Eder (@alejoeder) August 10, 2026

Sectores urbanos con mayores afectaciones

Entre los inmuebles afectados figura la infraestructura del motel Molino Rojo, ubicado en la Autopista Suroriental, la cual sufrió un derrumbe casi total. Asimismo, se detectaron deterioros en las fachadas de diversas construcciones del centro urbano y en el área adyacente a las Canchas Panamericanas, informó EFE.

En la zona residencial del barrio Capri se reportó la presencia de personas bajo los escombros de un inmueble derribado. Una situación equivalente se presentó en una edificación de la Avenida Roosevelt, la cual quedó destruida en su totalidad.

Residentes y equipos de rescate buscan entre los escombros de un edificio derrumbado tras un terremoto que sacudió Colombia. (Foto: Santiago Saldarriaga/ AP)

Adicionalmente, las autoridades de gestión de riesgo inspeccionan los daños en la sede de la Gobernación del Valle del Cauca, el Centro Administrativo Municipal (CAM) y una instalación perteneciente a la Fundación Valle del Lili.

Solicitud de auxilio de otras ciudades

Frente a la magnitud de los derrumbes, el alcalde solicitó la colaboración de personal técnico especializado de otras capitales del país para agilizar las labores de salvamento.

“Le pedí apoyo al alcalde de Bogotá y al alcalde de Medellín con rescatistas”, apuntó el alcalde.

Paralelamente, la administración local emitió instrucciones de seguridad para la ciudadanía residente en zonas de riesgo.

“Le pido a la ciudadanía mantener la calma. Revisen si en sus edificios hay daños estructurales aparentes. Si no se sienten seguros, si ven grietas muy grandes, por favor, salgan de la edificación. Apoyemos a nuestros rescatistas con lo que sea necesario. Por favor, también a cuidar la seguridad y el entorno“, sentenció Eder.

El Servicio Geológico Colombiano confirmó que el epicentro se ubicó en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó.

Sigue leyendo:

– Washington reduce restricciones bancarias para respaldar la recuperación y asistencia en Venezuela

– OIM busca recaudar $98 millones para la reconstrucción de Venezuela tras los dos terremotos

– Organización estadounidense aspira ayudar por cinco años a afectados por los terremotos en Venezuela