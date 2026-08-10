Al menos seis aeropuertos sufren daños por el terremoto de 7.4 en Colombia

Al menos seis aeropuertos colombianos sufrieron daños por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes buena parte del país, con daños graves en varias ciudades del oeste y el centro, informó la Aeronáutica Civil (Aerocivil).

“Se presentan afectaciones en los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura. Por seguridad, las operaciones aéreas en estas terminales permanecen suspendidas hasta evaluar daños estructurales en la infraestructura”, señaló la Aerocivil en un comunicado.

#EnPunto | Aeropuerto de Pereira sufrió serias afectaciones tras potente sismo de este lunes en Colombia ? pic.twitter.com/TI9SebZx7F — Canal 1 (@Canal1_Col) August 10, 2026

El organismo agregó que mantiene un “monitoreo permanente” de la situación y pidió a los viajeros “mantenerse atentos a los canales oficiales y a la información de sus aerolíneas” ya que los itinerarios pueden verse afectados.

Los aeropuertos de Pereira, Manizales y Armenia están ubicados en la zona cafetera del centro de Colombia, una de las más afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que ocurrió a las 8:34 (hora del Este), y se sintió en buena parte de Colombia, e incluso en Ecuador, Panamá y Venezuela.

El aeropuerto de Quibdó es el principal del departamento de Chocó, donde tuvo su epicentro el terremoto, en la localidad de San José del Palmar, en una zona remota de la región del Pacífico.

#ATENCIÓN | Así quedó el Aeropuerto El Caraño de Quibdó luego del fuerte sismo registrado en horas de la mañana.#Temblor pic.twitter.com/h6Zrqo2l2z — El Granadino (@elgranadino_) August 10, 2026

Los otros aeropuertos que sufrieron daños son los de Cartago y Buenaventura, ambos en el departamento de Valle del Cauca, en cuya capital, Cali, al menos 20 edificios colapsaron, según el alcalde de la ciudad, Alejandro Eder.

Sigue leyendo:

– Washington reduce restricciones bancarias para respaldar la recuperación y asistencia en Venezuela

– OIM busca recaudar $98 millones para la reconstrucción de Venezuela tras los dos terremotos

– Organización estadounidense aspira ayudar por cinco años a afectados por los terremotos en Venezuela