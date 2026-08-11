Calendario de postemporada de MLB 2026: ¿Cuándo inicia la Serie Mundial?

La MLB definió el calendario de la postemporada 2026, con una particularidad respecto a años anteriores: la carrera por el campeonato comenzará antes de octubre. Las Series de Comodines se pondrán en marcha el martes 29 de septiembre, mientras que el Juego 1 de la Serie Mundial está programado para el viernes 23 de octubre.

La postemporada de MLB arrancará el martes 29 de septiembre con el Juego 1 de las cuatro Series de Comodines, todas disputadas al mejor de tres encuentros.

#Postseason baseball is right around the corner ?



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Las Series Divisionales comenzarán el 3 de octubre

Las cuatro Series Divisionales comenzarán el sábado 3 de octubre. Esta fase se disputará al mejor de cinco juegos bajo el formato 2-2-1.

En la Liga Nacional, los posibles Juegos 5 están previstos para el 9 de octubre, mientras que los de la Liga Americana se disputarían el 10 de octubre, siempre que sean necesarios.

La siguiente etapa será la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, cuyo Juego 1 está pautado para el domingo 11 de octubre.

Un día después, el lunes 12 de octubre, comenzará la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

El posible Juego 7 de la Liga Nacional está programado para el 19 de octubre, mientras que el séptimo encuentro de la Americana, de ser necesario, se disputaría el 20 de octubre.

¿Cuándo comienza la Serie Mundial 2026?

La gran final arrancará el viernes 23 de octubre, fecha establecida para el Juego 1 de la Serie Mundial 2026.

La MLB estableció días de viaje para el 25 y el 29 de octubre. Este último dependerá de que la Serie Mundial llegue a un sexto partido.

Si ambos equipos necesitan llegar hasta el límite de siete juegos, el campeón de la MLB se conocerá el sábado 31 de octubre, fecha prevista para un eventual Juego 7 decisivo.

Calendario de la postemporada MLB 2026

29 de septiembre: Juego 1 de las Series de Comodines.

Juego 1 de las Series de Comodines. 30 de septiembre: Juego 2 de las Series de Comodines.

Juego 2 de las Series de Comodines. 1 de octubre: Juegos 3 de las Series de Comodines, de ser necesarios.

Juegos 3 de las Series de Comodines, de ser necesarios. 3 de octubre: Inicio de las Series Divisionales.

Inicio de las Series Divisionales. 9 de octubre: Posibles Juegos 5 de la Serie Divisional de la Liga Nacional.

Posibles Juegos 5 de la Serie Divisional de la Liga Nacional. 10 de octubre: Posibles Juegos 5 de la Serie Divisional de la Liga Americana.

Posibles Juegos 5 de la Serie Divisional de la Liga Americana. 11 de octubre: Juego 1 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Juego 1 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. 12 de octubre: Juego 1 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Juego 1 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana. 19 de octubre: Posible Juego 7 de la Serie de Campeonato de la Nacional.

Posible Juego 7 de la Serie de Campeonato de la Nacional. 20 de octubre: Posible Juego 7 de la Serie de Campeonato de la Americana.

Posible Juego 7 de la Serie de Campeonato de la Americana. 23 de octubre: Juego 1 de la Serie Mundial 2026.

Juego 1 de la Serie Mundial 2026. 31 de octubre: Posible Juego 7 de la Serie Mundial.

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