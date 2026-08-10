Mets pierden al cerrador Devin Williams por una distensión en el hombro derecho

Devin Williams, cerrador de los New York Mets, ingresó este lunes a la lista de lesionados de 15 días debido a una distensión en el hombro derecho, agregando una complicación más a una temporada que ya venía siendo difícil para él.

Williams, de 31 años, quien no estuvo disponible para un juego la semana pasada debido a lo que los Mets denominaron “fatiga en el brazo derecho”, regresó el pasado viernes en Pittsburgh, pero permitió dos carreras en una situación que no era de salvamento.

Williams, de 31 años, tiene marca de 3-2 con 16 salvamentos y una efectividad de 4.66 en 42 apariciones como relevista esta temporada, su primera con los Mets. Su traslado a la lista de lesionados es retroactivo al sábado.

En ocho temporadas de su carrera, Williams tiene un récord de 34-18 con 102 salvamentos y una efectividad de 2.70 en 350 apariciones como relevista para los Milwaukee Brewers (2019-24), los New York Yankees (2025) y los Mets.

We have made the following roster moves. pic.twitter.com/so1RkjYyFI — New York Mets (@Mets) August 10, 2026

Opciones para cerrador de Mets

No está claro quién asumirá el rol de cerrador en ausencia de Williams, ya que los Mets traspasaron a sus principales preparadores, Luke Weaver y Brooks Raley, antes de la fecha límite del 3 de agosto.

El diestro Daniel Duarte logró un salvamento en lugar de Williams la semana pasada, pero los Mets cuentan con otras opciones de lanzadores potentes, entre ellos Dedniel Núñez y Jefry Yan.

Los Mets convocaron al diestro Jonathan Pintaro para ocupar el lugar de Williams en el roster.

Pintaro, de 28 años, tiene promedio de carreras limpias de 4.40 en seis presentaciones del 2026. Ha ponchado a 15 y ha otorgado cinco bases por bolas en 14.1 entradas.

Pintaro tiene efectividad de 4.02 en 40.1 episodios repartidos en 25 presentaciones con Syracuse esta temporada.

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