Murió a los 86 años Don Nelson, el segundo entrenador más ganador de la NBA

El luto ha embargado a la NBA con el fallecimiento de Don Nelson, el segundo entrenador más ganador en la historia y cinco veces campeón como jugador con Boston Celtics.

Nelson murió el pasado domingo a los 86 años en Maui, Hawái, donde vivía retirado hace años. Su fallecimiento fue confirmado por su familia. Se desconocen las causas de la muerte, pero se presume que está vinculada a complicaciones de salud por la avanzada edad.

Su partida física generó reacciones tras el enorme legado que regaló a la NBA. La liga, exjugadores y varias franquicias emitieron comunicados resaltando su carrera y calificándolo como una persona que innovó tácticamente en este deporte.

Golden State Warriors y Boston Celtics, sus dos equipos más emblemáticos, rindieron homenaje, destacando tanto sus títulos como jugador como su impacto como entrenador.

Don Nelson’s success as a Hall of Fame Coach is so vast, that it could overshadow his playing career, but it would be a mistake to do so. A favorite of Red Auerbach’s, “Nellie” was a tough and reliable all-around player whose tenacity and ability to “think the game” was on full? pic.twitter.com/cWJOIxso3c — Boston Celtics (@celtics) August 9, 2026

The Golden State Warriors mourn the passing of Hall of Fame head coach Don Nelson.



"Nellie" was one of the most innovative and influential coaches in NBA history and an iconic figure in Warriors history. He was a true basketball visionary who saw the game differently and was? pic.twitter.com/1k5piSC6xX — Golden State Warriors (@warriors) August 9, 2026

Nelson conquistó la NBA primero como jugador con dos temporadas en Los Angeles Lakers. Posteriormente, fue parte de la era más gloriosa de los Boston Celtics con cinco campeonatos entre 1966 y 1976.

Los Celtics retiraron su camiseta con el número 19. Como entrenador, Nelson se convirtió en el coach más ganador, pues terminó con un récord de 1.335 victorias y 1.063 derrotas en sus etapas con Golden State Warriors, Milwaukee Bucks, New York Knicks y Dallas Mavericks entre 1976 y 2010.

Nadie en la NBA había ganado tanto. Sin embargo, ahora ocupa el segundo lugar luego de que el récord fuese superado por Gregg Popovich en 2022.

Nelson, quien fue incluido en el Salón de la Fama del Baloncesto en 2012, nunca llegó a las Finales de la NBA como entrenador.

No obstante, es recordado por su inteligencia táctica y por el momento más célebre de su carrera de más de una década como jugador. El Juego 7 de las Finales de la NBA de 1969 contra Los Angeles Lakers, su exequipo.

Nelson encestó uno de los tiros más famosos de la historia de los playoffs con un salto desde la línea de tiros libres que cayó a través del aro después de golpear el borde trasero y rebotar varios pies directamente hacia arriba.

El tiro, realizado con poco más de un minuto restante en el partido y los Celtics aferrándose a una ventaja de 103–102, fue una jugada esencial para ayudar a asegurar el 11.º título de la NBA de Boston en 13 temporadas.



Sigue leyendo:

· El plan de LeBron James en los Sixers: Vivir en Nueva York y viajar en helicóptero

· ¿Hombres en la WNBA? Enes Kanter y Royce White anuncian su postulación al Draft

· Revelan que el jugador de la NBA Brandon Clarke murió por sobredosis