Datos meteorológicos confirman el julio más cálido en los registros de Estados Unidos

Este mes de julio fue el más caluroso registrado en la historia de Estados Unidos, con repetidas olas de calor sofocantes en gran parte del país que contribuyeron a pulverizar todos los récords de temperatura previos, que se remontan a los 132 años completos de mediciones fiables.

La temperatura media del mes pasado fue de 3.3 °F superior a la media del siglo XX en los Estados Unidos continentales, excluyendo a Hawaii, de acuerdo con los nuevos datos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).

Esto se podría traducir en que el julio más caluroso, y el mes más caluroso de todos los meses registrados desde el año 1895. Supera las marcas máximas previas establecidas en julio de 1936, durante las condiciones del Dust Bowl, y en julio de 2012.

En julio de 2026, EE.UU. sufrió tres episodios de calor extremo, donde los sistemas meteorológicos de alta presión de movimiento lento mantuvieron las temperaturas altas, afectando gran parte del oeste del país, las Montañas Rocosas, el medio oeste superior, la costa del Golfo de México y el sureste. Asimismo, Wyoming registró su julio más caluroso de la historia, con temperaturas por encima del promedio, 5.1 °F.

Por mes, varias regiones de la nación estuvieron cubiertas por una densa neblina de humo que venía de los incendios forestales, con grandes incendios que arrasaron bosques enteros en Canadá y el noroeste del Pacífico estadounidense.

Los expertos han aclarado que el calor intenso, junto con los incendios forestales, se vio importantemente amplificado por la crisis climática causada por el ser humano, acelerada por la quema de combustibles fósiles.

En este sentido, los gases invernadero liberados por la combustión del carbón, el petróleo y el gas están subiendo las temperaturas globales y alimentando las olas de calor fatales que este año flagelaron Estados Unidos y Europa, que están experimentando el verano más caluroso de su historia.

Los incendios forestales de gran magnitud, que han generado la evacuación de miles de personas y la inhalación de humo tóxico para millones más, se convirtieron en una constante de la temporada en Norteamérica y Europa, informó The Guardian.

De acuerdo con un sondeo publicado la semana pasada por AP-NORC, el récord de calor promedio mensual alcanzado en julio —si bien el récord de temperaturas diarias sigue en vigor en julio de 2024— ha tenido un impacto negativo en la vida de muchos ciudadanos de EE.UU.

Casi la mitad de los estadounidenses aseguraron que el impacto en sus facturas de electricidad, que han subido incluso cuando la gente recurre al aire acondicionado para refrescarse, ha sido “considerable”. Además, cerca del 40% de las personas señaló que el calor había alterado sus planes de viaje.

Alrededor de dos tercios de los encuestados indicaron que las actividades al aire libre de sus familias se vieron afectadas por el calor extremo, mientras que aproximadamente la mitad aseveró que su rutina de ejercicio se había visto interrumpida. El sondeo dio a conocer que los impactos en diferentes áreas de la vida de los estadounidenses son más generalizados que cuando se hicieron las mismas preguntas hace dos años.

Pese a las consecuencias del cambio climático, el presidente republicano Donald Trump ha seguido sus intentos de recortar la energía limpia y económica e impulsar la producción de combustibles fósiles. El mandatario calificó a la ciencia climática de “tonterías” y “estafa” en el pasado, y ha buscado alentar a otros países a quemar también más combustibles fósiles, que están elevando las temperaturas a niveles nunca antes vistos.

El fenómeno de El Niño, que se volvió inusualmente intenso, es un fenómeno climático periódico en el que una parte del océano Pacífico se calienta, causando cambios climáticos en todo el mundo. Posiblemente hará que 2027 sea el más caluroso nunca antes registrado en el ámbito mundial, superando el récord establecido en 2024. Los expertos creen que el desarrollo de El Niño incluso podría asegurar que este año sea el que rompa el récord.

“En definitiva, prevemos que se alcanzarán temperaturas globales récord mientras las emisiones de carbono sigan calentando el planeta, y normalmente estos récords se establecen durante los principales fenómenos de El Niño”, aseguró el científico de la Universidad de Pensilvania, Michael Mann.

Sigue leyendo:

• Presentan iniciativa para reducir “calor infernal” en estaciones del metro de NYC

• ¿Por qué los vuelos se retrasan cuando hace mucho calor? El clima extremo obliga a las aerolíneas a cambiar sus planes

• Adaptándose al calor: ¿Phoenix es el modelo a seguir para el mundo?