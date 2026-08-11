Knicks recibirá a 76ers de LeBron James en debut en “Opening Night” de NBA

Knicks estrenará su título de campeón en la temporada 2026-2027 de la NBA ante los 76ers de Philadelphia, el nuevo equipo de LeBron James para este año.

Shams Charania, insider de la NBA, informó que el vigente campeón de la NBA debutará el martes 20 de octubre en el Madison Square Garden de Nueva York y recibirá a Philadelphia, uno de los equipos llamados a ser protagonistas este año con LeBron James y Jaylen Brown.

El partido de “Opening Night” de la NBA se jugará a las 7:30 pm ET y se transmitirá a través de la cadena NBC.

A CAN'T-MISS TRIPLEHEADER TO OPEN THE SEASON.



? Jayson Tatum, Paul George and the Celtics visit Cade Cunningham and last year's top-seeded Pistons



? LeBron James and Jaylen Brown make Sixers debuts vs. Jalen Brunson and the Knicks on their championship banner raising night at? pic.twitter.com/jazcOOP8PB — NBA (@NBA) August 11, 2026

Spurs y Oklahoma también en “Opening Night” de NBA

Por su parte, el otro partido que se disputará esa misma noche será el duelo entre los San Antonio Spurs, subcampeones de la campaña pasada, y el Oklahoma City Thunder en el Frost Bank Center. Ambos vienen de enfrentarse en la Final de la Conferencia Oeste en la pasada temporada.

Los Spurs derrotaron a Oklahoma, equipo que venía como el vigente campeón, y volvieron a unas finales con Víctor Wembanyama como mejor jugador. Aunque los Knicks no tuvieron piedad y derrotaron a los Spurs en cinco juegos.

NBA en Navidad con grandes partidos

La NBA también publicó los cinco partidos que habrá en Navidad, una fecha que se ha convertido en tradición para el baloncesto.

En esta ocasión, los Knicks se enfrentarán a los Spurs, en una reedición de la final de la temporada pasada en el Madison Square Garden.

Estos son los cinco partidos que habrá en Navidad en la NBA:

🏀 NBA Christmas Day 2025 Partidos, horarios y transmisiones San Antonio Spurs 12:00 PM ET New York Knicks Transmisión: ABC y ESPN Miami Heat 2:30 PM ET Boston Celtics Transmisión: ABC y ESPN Philadelphia 76ers 5:00 PM ET Los Angeles Lakers Transmisión: ABC y ESPN Oklahoma City Thunder 8:00 PM ET Minnesota Timberwolves Transmisión: ABC y ESPN Denver Nuggets 10:30 PM ET Golden State Warriors Transmisión: ABC y ESPN

Sigue leyendo:

Gabriel Batistuta vuelve al fútbol para una noche de leyendas con la Fiorentina

Cientos de hinchas se acercaron a Catedral de Funchal por “falsa” boda de Cristiano Ronaldo