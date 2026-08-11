Knicks recibirá a 76ers de LeBron James en debut en “Opening Night” de NBA
Los Knicks abrirán en casa, mientras que los Spurs se verán las caras ante el Oklahoma City Thunder en Texas
Knicks estrenará su título de campeón en la temporada 2026-2027 de la NBA ante los 76ers de Philadelphia, el nuevo equipo de LeBron James para este año.
Shams Charania, insider de la NBA, informó que el vigente campeón de la NBA debutará el martes 20 de octubre en el Madison Square Garden de Nueva York y recibirá a Philadelphia, uno de los equipos llamados a ser protagonistas este año con LeBron James y Jaylen Brown.
El partido de “Opening Night” de la NBA se jugará a las 7:30 pm ET y se transmitirá a través de la cadena NBC.
Spurs y Oklahoma también en “Opening Night” de NBA
Por su parte, el otro partido que se disputará esa misma noche será el duelo entre los San Antonio Spurs, subcampeones de la campaña pasada, y el Oklahoma City Thunder en el Frost Bank Center. Ambos vienen de enfrentarse en la Final de la Conferencia Oeste en la pasada temporada.
Los Spurs derrotaron a Oklahoma, equipo que venía como el vigente campeón, y volvieron a unas finales con Víctor Wembanyama como mejor jugador. Aunque los Knicks no tuvieron piedad y derrotaron a los Spurs en cinco juegos.
NBA en Navidad con grandes partidos
La NBA también publicó los cinco partidos que habrá en Navidad, una fecha que se ha convertido en tradición para el baloncesto.
En esta ocasión, los Knicks se enfrentarán a los Spurs, en una reedición de la final de la temporada pasada en el Madison Square Garden.
Estos son los cinco partidos que habrá en Navidad en la NBA:
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