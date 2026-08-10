Gabriel Batistuta vuelve al fútbol para una noche de leyendas con la Fiorentina

El argentino Gabriel Batistuta suscita entusiasmo tras ser anunciado su regreso a la Fiorentina. La entidad de Florencia organiza el festejo de su centenario y ofrecerá la oportunidad de ver nuevamente en acción a quien fuera el máximo goleador de la historia del equipo.

El evento, que tendrá lugar el 2 de septiembre en el estadio Artemio Franchi, enfrentará al conjunto Fiorentina All Stars con el Operazione Nostalgia Legends, y marcará la vuelta del exdelantero argentino al escenario donde forjó su leyenda.

La noticia fue confirmada a través de las redes sociales oficiales de la Fiorentina, donde se celebró la vuelta del referente argentino con un mensaje cargado de emoción: “Una vez más. Batistuta. Florencia. El Franchi. Gabriel Omar Batistuta vuelve donde se convirtió en leyenda”, publicaron junto a una imagen del delantero en su etapa como jugador de la Viola.

ANCORA UNA VOLTA.

BATI.

FIRENZE.

IL FRANCHI.



Gabriel Omar Batistuta

torna dove è diventato leggenda???



2 SETTEMBRE 2026



Fiorentina All Stars

vs Operazione Nostalgia Legends



Non fartelo raccontare.

?? https://t.co/hkEJugZhej pic.twitter.com/QKj08p5XaT — ACF Fiorentina (@acffiorentina) August 10, 2026

El club, que festejará su aniversario el 29 de agosto, prepara un partido especial para conmemorar sus cien años de vida.

Se reencuentra con los aficionados

Para los aficionados, la presencia de Batistuta representa una ocasión única de reencontrarse con una de las figuras más queridas de la institución.

El exdelantero, que se retiró profesionalmente en 2005, tuvo que poner fin a su carrera como consecuencia de lesiones que condicionaron sus últimos años en la actividad. Ahora, después de un largo período alejado de los terrenos de juego profesional, volverá a vestir los colores que lo consagraron.

La expectativa crece tras la invitación personal que el propio Batistuta realizó a través de un vídeo difundido por el club: “Hola a todos, ¿cómo están? Nos vemos en el Franchi el 2 de septiembre. ¡No falten! Vamos todos a celebrar a la Fiorentina. Les mando un fuerte abrazo, ya cuento los días para que llegue la fecha. ¡Nos vemos allí!”.

El goleador argentino ya había participado en un evento similar en 2025, durante la despedida de Giuseppe Rossi. En aquella ocasión, Batistuta sorprendió a los espectadores al anotar un gol a sus 56 años, demostrando que su instinto dentro del área sigue intacto pese al paso del tiempo. Ahora, con 57 años, volverá a pisar el césped con los botines puestos, aunque sea por una jornada especial.

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