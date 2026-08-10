Cientos de hinchas se acercaron a Catedral de Funchal por “falsa” boda de Cristiano Ronaldo

Cientos de simpatizantes y medios de comunicación se concentraron este sábado en las inmediaciones de la Catedral de Funchal, en la isla de Madeira, impulsados por rumores que anunciaban la supuesta boda de Cristiano Ronaldo.

Pese a que el entorno familiar del atacante había desmentido previamente que el futbolista y su prometida, Georgina Rodríguez, fueran a contraer matrimonio durante el fin de semana, la multitud se apostó en los accesos al histórico recinto deportivo y religioso.

La propia administración del templo confirmó lo sucedido a través de sus canales oficiales en redes sociales: “Felicitaciones a Nicole y Fábio. Después de mucha confusión en las calles con tantos periodistas y turistas, finalmente conseguimos cerrar la iglesia y festejar”, publicaron en la cuenta oficial de Facebook de la Catedral.

El insólito despliegue generó comentarios distendidos entre los asistentes al enlace de la pareja local, quienes expresaron su asombro ante la magnitud del evento al periódico Diario de Noticias da Madeira: “Nos sentimos celebridades. Me parece increíble que esta gente piense que Ronaldo se casaría hoy sin personal de seguridad”, bromeó uno de los presentes.

Por su parte, el internacional portugués reaccionó con ironía ante la cobertura mediática, publicando un comentario entre risas en una plataforma digital que repasaba los hechos ocurridos en la isla.

Hasta la fecha, ni el delantero ni Rodríguez han oficializado la fecha para su enlace matrimonial, el cual se concretó en el ámbito privado tras el compromiso formal anunciado meses atrás con un anillo valuado en aproximadamente cinco millones de dólares.

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