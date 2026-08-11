LATAM flexibiliza vuelos hacia tres ciudades de Colombia tras el terremoto

LATAM Airlines Colombia permitirá a los pasajeros con vuelos previstos entre el 10 y el 16 de agosto de 2026 desde o hacia Pereira, Cali y Armenia cambiar sus itinerarios sin pagar multas ni diferencias de tarifa, debido a las afectaciones provocadas por el terremoto registrado en el país.

La compañía anunció las medidas en un comunicado y señaló que los viajeros incluidos en ese periodo también podrán solicitar la devolución de su dinero sin costo adicional o cambiar la ruta de su viaje, sujeto a la disponibilidad de asientos en la misma cabina del boleto original.

La flexibilización, dijeron, busca facilitar los desplazamientos de pasajeros afectados por la emergencia y permitirles modificar sus planes de viaje sin asumir cargos adicionales.

Además, LATAM Airlines Colombia estableció límites a las tarifas para vuelos con origen o destino en Cali, Armenia y Pereira, una medida que la compañía calificó como de autorregulación ante el aumento de la demanda generado por la emergencia.

Los precios máximos por trayecto quedaron establecidos en $252,000 pesos colombianos para Cali, $234,000 pesos para Armenia y $228,000 pesos para Pereira.

Solidaridad con las víctimas

“LATAM Airlines Colombia expresó su solidaridad con las víctimas del terremoto, sus familiares y todas las personas afectadas por el desastre”, señaló la compañía en un comunicado.

La aerolínea indicó que mantiene un seguimiento permanente de la situación y trabaja junto con las autoridades y los aeropuertos involucrados para evaluar las condiciones operativas.

La empresa también advirtió que cualquier modificación en los itinerarios o nueva medida de atención será comunicada directamente a los pasajeros y publicada a través de los canales oficiales de LATAM.

Los pasajeros con vuelos dentro del periodo establecido que necesiten modificar sus planes deberán consultar los canales oficiales de la aerolínea para conocer las opciones disponibles según las condiciones de su reserva.

Aeropuerto de Pereira, muy afectado

A pesar de la flexibilización del aerolínea, el aeropuerto internacional Matecaña, de Pereira, permanece con su operación comercial suspendida y hay incertidumbre sobre su reapertura luego de que sufriera muchos daños como consecuencia del terremoto.

La Aeronáutica Civil (Aerocivi) informó que en este momento solo están aterrizando en esta terminal vuelos de Estado, atención médica, búsqueda, rescate y ayuda humanitaria.

“Esta restricción se mantendrá vigente mientras los equipos especializados realizan las intervenciones necesarias por las fisuras identificadas en la pista, la desconexión de los sistemas de comunicaciones ATS y las evaluaciones técnicas en la estructura de la torre de control”, agregó este organismo en un comunicado.

En videos publicados en redes sociales se ve como parte del techo del aeropuerto cae al suelo, así como el desprendimiento de la fachada y el movimiento de los vidrios durante el terremoto.

Con información de EFE.

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