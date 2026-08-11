Aumenta a 224 el número de muertos tras el terremoto en Colombia

La cifra de fallecidos tras el terremoto de magnitud 7.4 en Colombia aumentó a 224 y alrededor de 800 heridos, así lo confirmó la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales).

El movimiento telúrico, que ocurrió a las 8:34 a.m., hora del Este, tuvo su epicentro en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, a una profundidad de 103 kilómetros, de acuerdo con los reportes técnicos ofrecidos por el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

Cifras de víctimas y zonas con mayor impacto

Las áreas urbanas concentran la mayor parte de las pérdidas humanas tras el sismo que sacudió buena parte del territorio colombiano.

Cali, capital del departamento de Valle del Cauca, registra un total de 85 personas fallecidas. Por su parte, Pereira, capital de Risaralda y localidad vecina al municipio del epicentro, reporta 66 víctimas mortales.

Los datos corresponden de manera exclusiva a los cascos urbanos principales, excluyendo los cómputos de zonas rurales o poblados menores de Valle del Cauca, Risaralda y Chocó, cuyas autoridades gubernamentales no actualizan cifras generales desde el mediodía del lunes. El reporte tampoco contabiliza hasta la fecha a las personas desaparecidas.

Daños en infraestructura y ciudades en alerta roja

El terremoto causó el colapso de viviendas, edificaciones y afectaciones severas en la red hospitalaria, aeropuertos, servicios públicos y sistemas de transporte en los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Quindío.

Las ciudades de Pereira, Cali, Quibdó, Manizales y Armenia se mantienen bajo alerta roja debido a la severidad de los destrozos en la zona. En conjunto, estas cinco localidades suman al menos 165 edificios completamente derrumbados.

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