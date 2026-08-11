Luis Díaz mandó mensaje tras devastador terremoto en Colombia: “Mi corazón está con ustedes”

Luis Díaz envió un mensaje de apoyo a sus compatriotas tras el devastador terremoto que sacudió a su país el pasado lunes y que hasta el momento ha dejado más de 100 muertes.

A través de las stories de su cuenta en Instagram, el delantero del Bayern Múnich escribió unas cortas, pero precisas palabras de solidaridad para los afectados por el movimiento telúrico.

“Mucha fuerza para todos los afectados por el temblor en Colombia. Mi corazón y mis pensamientos están con ustedes. Que Dios los bendiga y los proteja siempre”, escribió.

Luis Díaz muestra su lamento en una historia en su instagraminstagram @luisdiaz19_ Crédito: Cortesía

El terremoto de magnitud 7.4 tuvo su epicentro cerca de San José del Palmar. El sismo se sintió con fuerza en ciudades como Pereira, Cali, Manizales, Armenia, Medellín y Bogotá.

La emergencia obligó a suspender la jornada del fútbol colombiano prevista para el lunes. La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) tomó la decisión como gesto de solidaridad con las comunidades afectadas.

En el Deportivo Pereira, el técnico Arturo Reyes informó que varios jugadores no han podido comunicarse con sus familias y que algunos allegados sufrieron daños en sus viviendas.

La situación también impacta a los torneos internacionales. La Conmebol confirmó que evalúa el escenario tras el sismo y la suspensión de partidos en Colombia.

River Plate sigue con atención lo ocurrido, ya que debe enfrentar a Independiente Santa Fe en Bogotá por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El último balance oficial en Colombia confirma al menos 220 muertos, 668 heridos y 165 edificaciones colapsadas tras el terremoto de magnitud 7.4. Las ciudades más golpeadas son Cali y Pereira, que concentran más del 90 % de las víctimas.



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