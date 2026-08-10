Liga de Colombia suspende jornada de fútbol por sismo de 7.4 en el país

Luego del fuerte terremoto de magnitud 7.4 registrado en Colombia este lunes, quedaron suspendidos todos los torneos profesionales de fútbol, incluida la Liga BetPlay Dimayor que transcurría la fecha 4 del torneo clausura.

Desde la ????????? ????? ??? ??????? ??????????? ?????????? – ??????? y los 36 clubes del futbol profesional colombiano expresamos nuestra solidaridad con todas las personas y familias que se han visto afectadas en diferentes? pic.twitter.com/NrOCQperHE — DIMAYOR (@Dimayor) August 10, 2026

“Después de realizar un monitorea constante y una evaluación de la situación que atraviesan las diferentes ciudades y regiones del país afectadas por el terremoto, se ha tomado la decisión de aplazar toda la programación del Futbol Profesional Colombiano (FPC) correspondiente a esta semana

“Esta determinación responde, ante todo, a nuestro compromiso con Colombia y con todas las personas que hoy enfrentan momentos de dificultad. En circunstancias como estas, entendemos que el fútbol debe estar al servicio del país y acompañar a quienes más lo necesitan.

“Por esta razón, l os 36 clubes profesionales que hacen parte de la DIMAYOR concentrarán esta semana sus esfuerzos en contribuir a la atención y recuperación de las comunidades afectadas, poniendo a disposición sus capacidades y recursos para apoyar al país durante esta emergencia”, se lee en parte del comunicado.

Partidos de Conmebol

La Conmebol confirmó que se encuentra evaluando la situación generada por el fuerte sismo que sacudió Colombia y que llevó a la DIMAYOR, la federación de fútbol de ese país, a suspender los partidos previstos para este lunes.

La situación genera preocupación en River Plate, que debe enfrentar a Independiente Santa Fe en Bogotá por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Ante las consultas sobre una posible decisión vinculada a las competencias sudamericanas, desde el organismo aclararon: “Estamos evaluando todo”.

Por el momento, la Conmebol evitó anticipar una determinación y remarcó que “no es tan inmediato”.

La delegación de River mantendría el itinerario previsto y viajaría este martes al mediodía rumbo a Bogotá, aunque antes deberá esperar la autorización de la Alcaldía de la ciudad y de la Conmebol.

River Plate tiene programado enfrentar a Independiente Santa Fe este miércoles 12 de agosto, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El partido está previsto para las 21:30 de la Argentina (19:30 de Colombia) en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá.

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