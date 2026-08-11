NYPD busca a sujeto que disparó a conductor de taxi en la cara

La Policía de Nueva York está tras la pista de un hombre que el pasado 11 de julio intentó robar y disparó contra un joven conductor de taxi en Prospect Gardens Lefferts.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 04:15 horas en el 525 de Parkside Avenue cuando un sujeto que llevaba shorts color azul, sudadera negra, zapatos negros y un cubrebocas del mismo color se aproximó al conductor de un taxi y le pidió que le entregara el vehículo y dinero.

El chofer, de 21 años de edad, salió del vehículo y el atacante le disparó en la cara y, después de tomar dinero del automóvil, huyó del lugar a pie, en dirección a Flatbush.

Servicios de emergencia acudieron al lugar y trasladaron a la víctima al Hospital de Kings County, donde se le reportó estable.

La Policía de la Ciudad de Nueva York difundió la foto del presunto ladrón y solicitó a cualquier persona con información sobre el caso comunicarse de manera confidencial a Crime Stoppers al 1-800-577-TIPS (8477) o mediante la cuenta @NYPDTips en la red social X.

La agresión se suma a una serie de ataques violentos contra conductores de taxi y vehículos de alquiler registrados en la ciudad durante los últimos años. En marzo de 2025, el taxista inmigrante Prince Ezenekwe sobrevivió después de que un pasajero le disparara en el rostro durante un intento de robo en Brooklyn. El conductor logró conducir por sus propios medios hasta un hospital y posteriormente declaró que estaba considerando abandonar el oficio debido al aumento de la violencia. La historia fue reportada por El Diario NY.

Otro caso ocurrió en junio de 2024, cuando el conductor Naveed Afzal fue baleado en la cabeza y una pierna durante un presunto asalto en Prospect Heights, Brooklyn. La víctima quedó en estado crítico después de recoger a dos sujetos encapuchados que presuntamente intentaron despojarlo de sus pertenencias.

Más recientemente, en julio de 2025, un taxista de 76 años resultó gravemente herido tras recibir un disparo durante una disputa con un pasajero por el pago de una tarifa en El Bronx. El incidente fue captado parcialmente en video y reavivó las preocupaciones de organizaciones de conductores sobre la seguridad de quienes trabajan largas jornadas en las calles de Nueva York.

Representantes de asociaciones de taxistas han advertido repetidamente que los conductores de vehículos de alquiler continúan siendo blancos frecuentes de robos y agresiones debido a que suelen trabajar solos, durante la madrugada y transportando efectivo, condiciones que los convierten en objetivos vulnerables para la delincuencia.

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